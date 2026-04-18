Gol y baile: Luis Palma se luce y da triunfo al Lech Poznan que se acerca al título

Polonia.

Luis Palma brilló este sábado con un nuevo gol para darle un importante triunfo al Lech Poznán que se impuso a domicilio 1-2 contra el Pogoń Szczecin en la jornada 29 de la Ekstraklasa, la Primera División de Polonia.

El delantero hondureño está en un momento dulce de la temporada en la que su equipo va camino a conquistar el título de la liga polaca tras sumar su décimo tercera victoria del campeonato.

El gol del 'Bicho' Palma fue el segundo para el Lech Poznán que se adelantó en el marcador por medio del centrocampista polaco Antoni Kozubal a los 35 minutos.

En el 62', el futbolista ceibeño apareció para finalizar un contragolpe rápido de los suyos, recibió la asistencia de Ali Gholizadeh dentro del área, tuvo mucha frialdad y definió de derecha ante el portero del Pogoń Szczecin.