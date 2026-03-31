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Ilusión en Honduras, sorpresa en Perú y señalan a futbolista tras el amistoso

Las reacciones en las redes sociales tras lo ocurrido en el vibrante partido que disputaron las selecciones de Honduras y Perú en España.

Ilusión en Honduras, sorpresa en Perú y señalan a futbolista tras el amistoso
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La selección de Honduras empató 2-2 ante Perú en juego amistoso realizado este martes 31 de marzo en Leganés, España. Fue un partido que ha provocado diversas reacciones tanto en la prensa hondureña como peruana.

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La era del español José Francisco Molina con la Selección de Honduras comenzó con un agradable empate de 2-2 de la Bicolor ante Perú.

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Diario LA PRENSA de Honduras.

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Diario Diez de Honduras.
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El periodista hondureño Gustavo Roca dejó su análisis sobre lo ocurrido en el Honduras vs Perú.
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El periodista hondureño Giancarlo Castañeda dejó sus valoraciones.
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Jafeth Moreno de Diario Diez de Honduras.

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La prensa deportiva de Honduras señaló que la H dejó buenas sensaciones en el debut de Molina.

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Diario Olé se confundió al señalar que la anotación de Darlin Mencía fue de Kevin Guity.

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Ricardo Torres de Honduras.

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La periodista hondureña Kenia Torres .

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En el caso de la prensa deportiva de Perú, señalaron como "no puede ser" el empate agónico de Honduras.

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Periodista de Perú dejó su análisis sobre el amistoso de su selección ante Honduras.
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"No te lo puedo creer", señalaron en Perú tras el gol de Honduras en la última jugada del partido.

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"Feo empate", fue otro de los calificativos en Perú tras lo ocurrido en el duelo ante Honduras.
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El jugador señalado en la selección de Honduras por su mal rendimiento por Cristopher Meléndez, quien fue superado por la zona ofensiva de los peruanos.

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"Meléndez no puede nuestro lateral derecho", señaló el periodista hondureño Julio Cruz.
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Julio Cruz indicó que Andy Najar debe de ser nuevamente el lateral derecho de la Selección de Honduras.
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Gustavo Roca también mencionó que en la selección de Honduras se le debe de rogar a Najar para que vuelva a convertirse en el lateral derecho de la Bicolor.
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German Alvarado de Diario LA PRENSA .

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