Ilusión en Honduras, sorpresa en Perú y señalan a futbolista tras el amistoso

La selección de Honduras empató 2-2 ante Perú en juego amistoso realizado este martes 31 de marzo en Leganés, España. Fue un partido que ha provocado diversas reacciones tanto en la prensa hondureña como peruana.
La era del español José Francisco Molina con la Selección de Honduras comenzó con un agradable empate de 2-2 de la Bicolor ante Perú.
Diario LA PRENSA de Honduras.
Diario Diez de Honduras.
El periodista hondureño Gustavo Roca dejó su análisis sobre lo ocurrido en el Honduras vs Perú.
El periodista hondureño Giancarlo Castañeda dejó sus valoraciones.
Jafeth Moreno de Diario Diez de Honduras.
La prensa deportiva de Honduras señaló que la H dejó buenas sensaciones en el debut de Molina.
Diario Olé se confundió al señalar que la anotación de Darlin Mencía fue de Kevin Guity.
Ricardo Torres de Honduras.
La periodista hondureña Kenia Torres .
En el caso de la prensa deportiva de Perú, señalaron como "no puede ser" el empate agónico de Honduras.
Periodista de Perú dejó su análisis sobre el amistoso de su selección ante Honduras.
"No te lo puedo creer", señalaron en Perú tras el gol de Honduras en la última jugada del partido.
"Feo empate", fue otro de los calificativos en Perú tras lo ocurrido en el duelo ante Honduras.
El jugador señalado en la selección de Honduras por su mal rendimiento por Cristopher Meléndez, quien fue superado por la zona ofensiva de los peruanos.
"Meléndez no puede nuestro lateral derecho", señaló el periodista hondureño Julio Cruz.
Julio Cruz indicó que Andy Najar debe de ser nuevamente el lateral derecho de la Selección de Honduras.
Gustavo Roca también mencionó que en la selección de Honduras se le debe de rogar a Najar para que vuelva a convertirse en el lateral derecho de la Bicolor.
German Alvarado de Diario LA PRENSA .