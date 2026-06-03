El CN aprueba exoneración del ISV para Honducor

Tegucigalpa, Honduras

La iniciativa fue presentada el pasado 20 de mayo por la diputada nacionalista por el departamento de Valle, Carolina Flores, y fue aprobada durante la sesión legislativa.

El Congreso Nacional aprobó este miércoles un decreto que exonera del pago del Impuesto Sobre Ventas (ISV) a la Empresa de Correos de Honduras (Honducor), con el objetivo de aliviar su situación financiera y garantizar la continuidad del servicio postal en el país.

De acuerdo con lo discutido en el pleno, Honducor es el operador postal designado por el Estado de Honduras y tiene la responsabilidad de brindar el servicio postal universal en todo el territorio nacional, incluidas zonas rurales y de difícil acceso donde no operan empresas privadas.

Asimismo, se indicó que la institución cumple funciones estratégicas en el sistema de comunicaciones del país y en el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por Honduras ante la Unión Postal Universal (UPU) y la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (Upaep).

Durante la discusión del decreto, los legisladores señalaron que la normativa que regula a Honducor se encuentra desactualizada y que la institución enfrenta limitaciones administrativas y financieras que han afectado su funcionamiento.

También se expuso que la empresa mantiene obligaciones tributarias que representan una carga para sus finanzas, lo que ha impactado su operatividad.

Con la aprobación de la exoneración del ISV, el Congreso Nacional busca contribuir al fortalecimiento financiero de Honducor y asegurar la continuidad del servicio postal en el país.

Los diputados señalaron que el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación del servicio postal universal, por lo que la medida permitirá mantener la operatividad de la institución como operador oficial.

Con el decreto aprobado, se espera que Honducor disponga de mejores condiciones para continuar operando y cumplir con sus responsabilidades nacionales e internacionales.