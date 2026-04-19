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Barcelona prepara próximo fichaje: Deco ya lo contactó y "robo" a Guardiola

Barcelona tiene en la mira a una nueva joya: Deco avanza en su fichaje y planea quitárselo al City de Guardiola. Se conoce la respuesta del jugador.

Barcelona prepara próximo fichaje: Deco ya lo contactó y robo a Guardiola
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Barcelona prepara ya su próximo fichaje: Deco ya se contactó con él y busca robárselo al Manchester City.
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Hansi Flick está próximo a cerrar una nueva temporada con los azulgranas y si hay algo que caracteriza a su equipo, es el plantel juvenil con el que ha encarado las competencias en Europa.
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Es por ello que desde la institución azulgrana ya pusieron la mirada en una nueva joya brasileña, pero en el camino se encuentra el Manchester City,.
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Sin embargo, el Barcelona no le dejará las cosas fáciles y ya hizo los primeros acercamientos con su equipo para quitárselo al City de Guardiola.
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Hablamos de Eduardo Conceição, la nueva revelación del Palmeiras en Brasil que está causando sensación y que el Barcelona quiere tener en su poder.
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Actualmente Eduardo Conceição tiene 16 años, por lo que de dar el salto a Europa sería hasta 2028 cuando cumpla la mayoría de edad.
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SPORT revela que Deco ya tuvo un contacto telefónico con el coordinador de la base del Palmeiras, João Paulo Sampaio, quien ha descubierto varios talentos en el área sudamericana.
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Eduardo Conceição ya está dando pasos enormes en su carrera, por lo que comenzará a entrenar con el primer equipo del Palmeiras, mismo de donde surgieron Endrick y Estevao.
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Pero, para el Barcelona hay un rival que ya le tiene los ojos puestos e incluso ya le ha hecho una oferta formal al Palmeiras.
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La prensa sudamericana revela que el equipo inglés ya ha lanzado esa primera oferta que estaría cerca de los 40 millones de euros.
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Pese a que el cuadro inglés se le adelantó en la oferta, este domingo han surgido nuevos detalles y el Barcelona lo festeja.
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Y es que, revelan que el entorno del jugador ya ha tomado una decisión con respecto al interés del cuadro azulgrana.
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El jugador ha decidido esperar al Barcelona, pese a la oferta formal del City. En su entorno ven con buenos ojos no precipitarse y darle una oportunidad a lo que presentará Deco.
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De momento, Conceição no firmará por ningún equipo pese a que ya está recibiendo ofertas desde Europa. En el Barcelona lo ven en el esquema de Flick como un extremo, pero también ha jugado de '10' con las inferiores de Brasil.
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El Barcelona busca seguir utilizando jóvenes en su plantilla, tal y como ha sido la imagen del club en los últimos años con talentos como Yamal, Pedri, Fermín, Bernal, entre otros.
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