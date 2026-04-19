Caso de Edith se vuelve perturbador: Salió a buscar trabajo y no volvió a casa

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, fue hallada sin vida en un edificio de Ciudad de México tras acudir a una supuesta oportunidad laboral.
La joven desapareció el 15 de abril; días después, su cuerpo fue localizado dentro de un inmueble en la capital mexicana.
Familiares de Edith Guadalupe exigen justicia y castigo para los responsables de su muerte.
El caso de Edith ha generado indignación y reclamos por mayor seguridad para las mujeres.
El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en un edificio de la alcaldía Benito Juárez ha tomado un giro crítico tras la difusión de nuevos videos y testimonios que apuntan a una posible red delictiva.
Autoridades confirmaron la detención de un vigilante como principal sospechoso del feminicidio.
Se difundieron videos de cámaras de seguridad que muestran a un hombre de unos 50 años ingresando con frecuencia al edificio junto a mujeres jóvenes de alrededor de 20 años. En las imágenes también se le observa presuntamente hostigando y realizando tocamientos a una mujer dentro de un elevador. La Fiscalía aclaró que un video viral en redes no está relacionado con el caso de Edith Guadalupe.
La Fiscalía de Ciudad de México asegura contar con pruebas sólidas contra el presunto responsable.
El detenido habría tenido un altercado con la víctima dentro del edificio antes del crimen, según investigaciones.
Peritajes forenses y evidencia biológica vinculan al sospechoso con el lugar donde fue hallado el cuerpo.
El cuerpo de Edith fue encontrado oculto en el sótano del edificio, según reportes oficiales.
La familia de Edith Guadalupe clama justicia tras lo que comenzó como una oportunidad y terminó en tragedia.