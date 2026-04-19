Caso de Edith se vuelve perturbador: Salió a buscar trabajo y no volvió a casa

Se difundieron videos de cámaras de seguridad que muestran a un hombre de unos 50 años ingresando con frecuencia al edificio junto a mujeres jóvenes de alrededor de 20 años. En las imágenes también se le observa presuntamente hostigando y realizando tocamientos a una mujer dentro de un elevador. La Fiscalía aclaró que un video viral en redes no está relacionado con el caso de Edith Guadalupe.