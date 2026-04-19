Así presumía su vandalismo joven que fue entregado por su papá a un juez de Copán (fotos)

Un padre se ha hecho viral por entregar a las autoridades a su hijo que días antes había subido fotos a sus redes sociales mientras llenaba de grafitis varios lugares trísticos de Santa Rosa de Copán.
En varios locales del parque de esta ciudad puso, lo que él luego dijo que se trataba de figuras mayas.
El vandalismo incliso alcanzó señales de tránsito de la ciudad.
"Es un gato y figuras mayas", dijo el joven que fue identificado como Jonathan Rivera.
El joven empezó a subir en sus redes sociales fotos de su vandalismo y poco a poco se fue descifrando de quién se trataba.
En las redes sociales de los medios locales comenzaron a circular las gotografías con la siguiente información: "Cuidemos lo nuestro. Santa Rosa es de todos, y su belleza merece respeto. Denunciemos estos actos y promovamos el respeto por nuestros espacios públicos".
Esta es la imagen que delató al joven y por la cual el papá lo expuso de la misma forma la tarde del sábado 18 de abril.
Como todo un caballero, el papá de Jonathan dice que contactó al juez municipal de Santa Rosa de Copán y puso que se hiciera cargo de lo hecho.
Jonathan dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho y que se haría responsable.
El joven ya no lucía de la misma forma que en las fotos, dijo que todo fue una emoción del momento.
Juan Carlos estaba desencajado y así se mostraba ante los medios cuando su papá lo expuso.
Don Juan Carlos Rivera ha sido reconocido por la gente por dar la cara y hacer que su hijo se haga responsable de lo que hizo.
Las autoridades municipales han aceptado la propuesta de Rivera papá e hijo y ya comenzaron los trabajos.
Los locatarios se comenzaron a quitar la publucidad improvisada con la que habían tapado el grafitis de este joven de 21 años.