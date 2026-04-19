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Así presumía su vandalismo joven que fue entregado por su papá a un juez de Copán (fotos)

Jonathan Rivera dice estar arrepentido de haber manchado muchos lugares turísticos. Su papá se comprometió a que todo quedará impecable como antes

Así presumía su vandalismo joven que fue entregado por su papá a un juez de Copán (fotos)
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Un padre se ha hecho viral por entregar a las autoridades a su hijo que días antes había subido fotos a sus redes sociales mientras llenaba de grafitis varios lugares trísticos de Santa Rosa de Copán.
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En varios locales del parque de esta ciudad puso, lo que él luego dijo que se trataba de figuras mayas.
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El vandalismo incliso alcanzó señales de tránsito de la ciudad.
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"Es un gato y figuras mayas", dijo el joven que fue identificado como Jonathan Rivera.
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El joven empezó a subir en sus redes sociales fotos de su vandalismo y poco a poco se fue descifrando de quién se trataba.
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En las redes sociales de los medios locales comenzaron a circular las gotografías con la siguiente información: "Cuidemos lo nuestro. Santa Rosa es de todos, y su belleza merece respeto. Denunciemos estos actos y promovamos el respeto por nuestros espacios públicos".
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Esta es la imagen que delató al joven y por la cual el papá lo expuso de la misma forma la tarde del sábado 18 de abril.
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Como todo un caballero, el papá de Jonathan dice que contactó al juez municipal de Santa Rosa de Copán y puso que se hiciera cargo de lo hecho.
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Jonathan dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho y que se haría responsable.
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El joven ya no lucía de la misma forma que en las fotos, dijo que todo fue una emoción del momento.
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Juan Carlos estaba desencajado y así se mostraba ante los medios cuando su papá lo expuso.
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Don Juan Carlos Rivera ha sido reconocido por la gente por dar la cara y hacer que su hijo se haga responsable de lo que hizo.
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Las autoridades municipales han aceptado la propuesta de Rivera papá e hijo y ya comenzaron los trabajos.
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Los locatarios se comenzaron a quitar la publucidad improvisada con la que habían tapado el grafitis de este joven de 21 años.
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