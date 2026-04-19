¿Una pelea doméstica desató mortal tiroteo en Luisiana? Esto se sabe

Diez personas fueron atacadas a disparos en un violento suceso en Cedar Grove, en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana; el atacante huyó en un vehículo robado y terminó abatido tras una persecución. ¿Qué se sabe del caso?
La Policía Estatal de Luisiana (EE.UU.) confirmó la muerte del sospechoso involucrado este domingo en el tiroteo masivo en el que fallecieron unos ocho menores de entre uno y catorce años, quien se dio a la fuga en un vehículo robado y minutos después fue muerto por agentes durante la persecución en la ciudad de Shreveport.
Las víctimas fueron ocho niños, de entre uno y 14 años. La Policía local calificó el hecho como un “altercado doméstico”.
Liza Demming, quien vive a dos casas de donde ocurrió uno de los ataques, relató que su cámara de seguridad captó al sospechoso huyendo, acompañado del sonido de dos disparos. “Eso es prácticamente todo lo que vi: él saliendo corriendo de la casa y los autos yéndose”, explicó.
Tras salir de su vivienda, la mujer dijo que observó el cuerpo de un niño cubierto en el techo de la casa. Señaló que no conocía el nombre del agresor, aunque comentó que le parecía el padre que solía frecuentar el lugar y que había estado con los niños apenas días antes.
Las únicas sobrevivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida, según medios locales.
La investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información es preliminar.
“Esta es una situación trágica, probablemente la más grave que hemos enfrentado”, afirmó el alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, al referirse al hecho ocurrido en Shreveport, en el noroeste de Luisiana, una localidad de unos 180 mil habitantes. “Es una mañana terrible”, lamentó.
El portavoz policial no ofreció detalles sobre las identidades de las víctimas ni del sospechoso, aunque señaló que varios de los menores "eran sus descendientes".
Las autoridades investigadoras no han precisado qué pudo haber desencadenado el crimen y, por ahora, se desconoce el estado de salud de los heridos. Se trata del tiroteo masivo más mortífero registrado en el país en más de dos años.