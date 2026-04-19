¿Una pelea doméstica desató mortal tiroteo en Luisiana? Esto se sabe

La Policía Estatal de Luisiana (EE.UU.) confirmó la muerte del sospechoso involucrado este domingo en el tiroteo masivo en el que fallecieron unos ocho menores de entre uno y catorce años, quien se dio a la fuga en un vehículo robado y minutos después fue muerto por agentes durante la persecución en la ciudad de Shreveport.