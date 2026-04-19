¿Qué le pasó al "Chaco" Maidana tras irse de Honduras?

Conocé qué fue Cristian "El Chaco" Maidana, mediocampista argentino que se fue sorpresivamente de Olimpia porque tuvo una mejor oferta: esta es su actualidad en su país natal.
Uno de los futbolistas extranjeros más queridos por la afición de Olimpia es Cristian “Chaco” Maidana, mediocampista argentino que defendió la camisa alba entre 2019 y 2021.
Durante su etapa en el Olimpia, el argentino Maidana logró conquistar un bicampeonato y fue parte del equipo que rompió la sequía de títulos con el recordado Apertura 2019, inicio de una hegemonía que se mantiene hasta hoy.
A pesar de su talento, Maidana no logró consolidarse como titular indiscutible debido a constantes lesiones. Sin embargo, cada vez que tenía minutos en cancha, marcaba la diferencia y dejaba claro por qué era uno de los jugadores más técnicos del plantel.
En 2020 surgieron rumores sobre el interés de clubes como Cobreloa de Chile y Saprissa de Costa Rica. No obstante, el propio jugador dejó claro en ese momento que su deseo era continuar en Olimpia y esperaba renovar su contrato con la institución.
Incluso, en medio de la incertidumbre por su falta de minutos, Maidana expresó su incomodidad por la situación: “Molesta más no jugar por ser extranjero porque sé lo que piensa la gente. En el club son muy estrictos en esto, es muy feo estar mirando desde afuera. Ya van a empezar a hablar; si no me van a tener en cuenta me iré a Argentina tranquilo, pero todavía no me comunicaron nada y voy a seguir peleando por jugar, no me quiero ir porque me siento bien acá”.
La salida del argentino se hizo oficial el 25 de febrero de 2021, cuando Olimpia anunció que ambas partes llegaron a un acuerdo para finalizar su contrato. El club explicó en un comunicado oficial donde expresaron de que tenía una mejor oferta .
“El jugador comunicó al Olimpia la existencia de una gran oportunidad para desembarcar en el fútbol chileno y, tomando en cuenta el tiempo en contrato entre el jugador y nuestra institución, se tomó la decisión de abrirle las puertas para aprovechar dicha oportunidad”.
Tras su salida, Maidana fichó por Cobresal de Chile en 2021, iniciando una etapa marcada por constantes cambios de equipo. Posteriormente regresó a Argentina para jugar con Boca Unidos en la tercera división.
El mediocampista argentino salió de Olimpia para irse a Cobresal de Chile en 2021, después se regresó a Argentino para jugar con el Boca Unidos, club de la tercera división del país sudamericano.
En enero de 2023 se fue de Boca Unidos para jugar con la camiseta de Los Andes, club que actualmente se encuentra en la segunda división de Argentina, pero tampoco se pudo afianzar en el club.
Cristian Maidana decidió dejar nuevamente el fútbol de Argentina en 2024 para vivir una nueva experiencia en el extranjero y el club que lo fichó fue el Atlético Tembetary de la división de plata de Paraguay.
El penúltimo club de Maidana fue el Argentino de Quilmes, club de la tercera división para los equipos indirectamente afiliados a la AFA del país natal del exmediocampista de Olimpia.
Actualmente, Cristian Maidana se convirtió en el nuevo fichaje del Sarmiento Resistencia, también de la tercera categoría del fútbol argentino para los equipos indirectamente afiliados a la AFA.
A pesar de su recorrido inestable en los últimos años, Maidana mantiene un fuerte vínculo con Olimpia. Como muestra de su cariño, el mediocampista aún conserva en sus redes sociales imágenes vistiendo la camiseta del club, incluyendo una foto de portada junto al equipo.
Desde Argentina, “El Chaco” Maidana y su familia continúan siendo seguidores del conjunto albo, institución de la que se enamoraron durante su paso por el fútbol hondureño.