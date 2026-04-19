Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?

La Cuesta de la Virgen, un descenso de varios kilómetros entre Siguatepeque y Comayagua, es mucho más que una maravilla de la ingeniería moderna; es, para muchos, un escenario donde la línea entre la realidad y la leyenda se vuelve tan delgada como la neblina que la cubre al amanecer.
El descenso comienza de forma engañosa. Las curvas, amplias y bien pavimentadas gracias a las concesiones viales, invitan a la velocidad.
Sin embargo, los veteranos del volante saben que el peligro acecha en el calentamiento de los frenos. Medios corporativos y reportes de vialidad señalan que este tramo es uno de los puntos con mayor incidencia de fallas mecánicas en el país.
Pero más allá de los datos técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el lugar está impregnado de un aura inquietante. Se dice que, en las noches de lluvia, cuando la visibilidad se reduce a pocos metros, las luces de los camiones iluminan siluetas que desaparecen al parpadear.
El nombre del tramo no es casual. Una pequeña ermita incrustada en la roca, dedicada a la Virgen del Carmen, vigila el paso de los viajeros.
Muchos conductores se detienen a persignarse o a dejar ofrendas, no solo por devoción, sino como un pacto silencioso de protección antes de enfrentarse a las "curvas de la muerte".
"Es un lugar que se siente pesado", relatan conductores en foros y reportes especiales de crónica roja. "Hay momentos en los que el camión parece acelerarse solo, y el aire se vuelve helado aunque las ventanas estén cerradas".
Aunque algunos aseguran que el video que se viralizó no es real, en los comentarios del material gráfico algunos afirman haber visto cuestiones paranormales.
En un video que se ha viralizado en las redes sociales, un tiktoker que analizado fenómenos paranormales asegura haber grabado un fantasma. Ésta es la imagen que mostró.
¿Es solo la física de una carretera empinada o hay algo más en la Cuesta de la Virgen? Mientras las autoridades instan a la precaución técnica, los relatos de apariciones y la sensación de ser observado mientras se bordea el precipicio persisten. Para quien transita la CA-5 de noche, la Cuesta de la Virgen sigue siendo ese tramo donde el pie se aleja del acelerador y la mirada no se aparta del camino, por miedo a ver algo que no debería estar ahí.