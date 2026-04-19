  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?

Explore el suspenso y los datos reales detrás de la Cuesta de la Virgen en la CA-5. Entre la fe, las leyendas de apariciones y las frías estadísticas de accidentes

Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
1 de 10

La Cuesta de la Virgen, un descenso de varios kilómetros entre Siguatepeque y Comayagua, es mucho más que una maravilla de la ingeniería moderna; es, para muchos, un escenario donde la línea entre la realidad y la leyenda se vuelve tan delgada como la neblina que la cubre al amanecer.
Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
2 de 10

El descenso comienza de forma engañosa. Las curvas, amplias y bien pavimentadas gracias a las concesiones viales, invitan a la velocidad.
Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
3 de 10

Sin embargo, los veteranos del volante saben que el peligro acecha en el calentamiento de los frenos. Medios corporativos y reportes de vialidad señalan que este tramo es uno de los puntos con mayor incidencia de fallas mecánicas en el país.
Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
4 de 10

Pero más allá de los datos técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el lugar está impregnado de un aura inquietante. Se dice que, en las noches de lluvia, cuando la visibilidad se reduce a pocos metros, las luces de los camiones iluminan siluetas que desaparecen al parpadear.
Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
5 de 10

El nombre del tramo no es casual. Una pequeña ermita incrustada en la roca, dedicada a la Virgen del Carmen, vigila el paso de los viajeros.
Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
6 de 10

Muchos conductores se detienen a persignarse o a dejar ofrendas, no solo por devoción, sino como un pacto silencioso de protección antes de enfrentarse a las "curvas de la muerte".
Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
7 de 10

"Es un lugar que se siente pesado", relatan conductores en foros y reportes especiales de crónica roja. "Hay momentos en los que el camión parece acelerarse solo, y el aire se vuelve helado aunque las ventanas estén cerradas".
Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
8 de 10

Aunque algunos aseguran que el video que se viralizó no es real, en los comentarios del material gráfico algunos afirman haber visto cuestiones paranormales.
Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
9 de 10

En un video que se ha viralizado en las redes sociales, un tiktoker que analizado fenómenos paranormales asegura haber grabado un fantasma. Ésta es la imagen que mostró.
Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?
10 de 10

¿Es solo la física de una carretera empinada o hay algo más en la Cuesta de la Virgen? Mientras las autoridades instan a la precaución técnica, los relatos de apariciones y la sensación de ser observado mientras se bordea el precipicio persisten. Para quien transita la CA-5 de noche, la Cuesta de la Virgen sigue siendo ese tramo donde el pie se aleja del acelerador y la mirada no se aparta del camino, por miedo a ver algo que no debería estar ahí.
Cargar más fotos