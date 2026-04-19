Cuesta de la Virgen: Mitos y leyendas, ¿por qué le dicen así?

¿Es solo la física de una carretera empinada o hay algo más en la Cuesta de la Virgen? Mientras las autoridades instan a la precaución técnica, los relatos de apariciones y la sensación de ser observado mientras se bordea el precipicio persisten. Para quien transita la CA-5 de noche, la Cuesta de la Virgen sigue siendo ese tramo donde el pie se aleja del acelerador y la mirada no se aparta del camino, por miedo a ver algo que no debería estar ahí.