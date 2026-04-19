Libre muestra fracturas internas con nuevas candidaturas

El exministro sostiene que el partido se encuentra atrapado entre un discurso ideológico anclado en el pasado y la necesidad de conectar con una juventud que ya no se identifica con esos planteamientos. Cardona incluso lanzó una crítica directa a los seguidores de Moncada: “¿Va a alejarse de los nefastos rixiboys, o al menos darles algún consejo para que por lo menos finjan ser humanos?”, cuestionó, sugiriendo que el entorno de la precandidata oficialista muestra arrogancia e insensibilidad hacia la base.