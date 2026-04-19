IHTT: No está autorizado ningún incremento a tarifa de taxi colectivo

Tegucigalpa, Honduras

El comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, confirmó este domingo que no existe autorización para incrementar la tarifa del transporte, pese a la presión del sector taxi.

En San Pedro Sula, los conductores proponen un ajuste de cinco lempiras debido al aumento en los combustibles, lo que —aseguran— eleva sus costos operativos.

Maldonado indicó que continúan las mesas técnicas con el rubro y que la próxima semana será clave para definir si procede un ajuste. “Todavía no está autorizado ningún incremento”, reiteró.

El funcionario añadió que la decisión se tomará con base en criterios técnicos, buscando equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la protección del usuario.

Además, en las reuniones también se abordan problemas como la mora en permisos y la competencia desleal dentro del sector taxi.