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IHTT: No está autorizado ningún incremento a tarifa de taxi colectivo

El IHTT reiteró que no hay autorización para subir la tarifa del taxi colectivo en San Pedro Sula, pese a la solicitud de cinco lempiras por el alza en combustibles.

IHTT: No está autorizado ningún incremento a tarifa de taxi colectivo

Conductores de taxi colectivo en San Pedro Sula solicitan un aumento en la tarifa ante el alza de los combustibles.
Tegucigalpa, Honduras

El comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, confirmó este domingo que no existe autorización para incrementar la tarifa del transporte, pese a la presión del sector taxi.

No hay aumento a la tarifa del transporte urbano en Honduras

En San Pedro Sula, los conductores proponen un ajuste de cinco lempiras debido al aumento en los combustibles, lo que —aseguran— eleva sus costos operativos.

Maldonado indicó que continúan las mesas técnicas con el rubro y que la próxima semana será clave para definir si procede un ajuste. “Todavía no está autorizado ningún incremento”, reiteró.

El funcionario añadió que la decisión se tomará con base en criterios técnicos, buscando equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la protección del usuario.

Además, en las reuniones también se abordan problemas como la mora en permisos y la competencia desleal dentro del sector taxi.

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Redacción La Prensa
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