¿Quiénes recibirán el nuevo subsidio en la factura de la energía en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras

Con el subsidio parcial que se aplicará a los abonados que consumen entre 151 y 500 kilovatios hora (kWh), más de 400,000 abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) serán beneficiados. Así lo constató LA PRENSA con datos de la Gerencia de Distribución de la estatal, que reflejan que, de casi 2.2 millones de clientes de la empresa, el 21.4% se encuentra en ese nivel de facturación en el sector residencial.

Al menos 324,800 usuarios, equivalentes al 16.24%, reportaron consumos que oscilaron entre 151 y 300 kilovatios hora, mientras que 103,200 (5.16%) registraron entre 301 y 500 kWh. De enero a diciembre de 2025, la clientela en el sistema de la Enee ascendió a 2.1 millones de abonados, de los cuales el 92.1% pertenece al área residencial. En el caso de los usuarios con consumos de hasta 150 kilovatios hora, estos alcanzaron el 75.94%; es decir, más de 1.5 millones de clientes. Un decreto ejecutivo fue aprobado, en el que se incluyen nuevos subsidios energéticos ante el ajuste tarifario del 10.49% que entró en vigencia para el período de abril a junio próximo. En ese sentido, el Gobierno subsidiará la mitad del alza en el costo promedio de la energía para abonados que consumen entre 151 y 500 kilovatios hora. De esta forma, en lugar de experimentar un incremento de 0.51 lempiras por kWh, solo enfrentarán un ajuste trimestral de 0.255 lempiras.

Otro subsidio

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que reciben el servicio energético en media tensión y que tengan un consumo de entre 1,000 y 3,000 kilovatios hora no pagarán ajuste tarifario, al establecerse otro subsidio para este segmento.