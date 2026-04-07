Comisión del Congreso Nacional analizará impuestos a combustibles

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este martes que una comisión legislativa analizará con el Ejecutivo y el sector privado el impacto de los impuestos a los combustibles y evaluará posibles medidas en beneficio de la población, tras una reunión entre jefes de bancada y la junta directiva. Zambrano explicó que se instruirá a la Comisión de Minería e Hidrocarburos, una de las 35 que integran el Legislativo, para que se reúna con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras y la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), con el objetivo de recabar información técnica y trasladarla al Congreso y a la ciudadanía.

“Desde la directiva y de la presidencia del Congreso hemos tomado una determinación de nombrar a la comisión para que le pueda informar a esta cámara y al pueblo hondureño de las decisiones que se han tomado, que se están tomando o que se podrían tomar”, señaló. Asimismo, indicó que el Legislativo está en disposición de acompañar con iniciativas o decretos, en caso de ser necesario, en coordinación con las instituciones involucradas.

El titular del Congreso afirmó que el país enfrenta una crisis internacional en los precios de los combustibles, vinculada a factores externos, y no a una situación interna. “Estamos ante una crisis internacional, no es una crisis local, no es una crisis nacional, no es una crisis del Gobierno”, expresó, al mencionar el impacto de la situación en Irán sobre los mercados globales. En ese contexto, recordó que el Gobierno ha implementado medidas de alivio mediante subsidios. Detalló que, en el caso del diésel, el subsidio acumulado alcanza 39 lempiras por galón desde el 9 de marzo, que junto a los 10 lempiras aplicados previamente suman 49 lempiras. Para la gasolina regular, indicó que el subsidio ronda los 23 lempiras, que al sumarse con los 10 lempiras existentes alcanzan aproximadamente 33 lempiras por galón.

Llamado a responsabilidad y control de precios