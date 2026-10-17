*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Cortes de energía de este sábado 17 de octubre, consulta la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Tomás Zambrano promete nuevas cárceles y medidas extremas de seguridad
El presidente del Congreso Nacional visitó el CECOT junto con autoridades que respaldan la construcción de nuevos centros penitenciarios y el endurecimiento de la seguridad.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 12:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Honduras
Comercios chinos en Honduras: mipymes alertan por competencia desigual
Redacción La Prensa
Honduras
Salud afirma que el 97 % de los médicos ya recibió su pago
Redacción La Prensa
Honduras
Josué Nehemías Cruz: la cirugía de corazón que le devuelve la esperanza
Redacción La Prensa
Honduras
Al menos 30 familias abandonan sus hogares tras el desbordamiento del Lago de Yojoa en La Guama
Redacción La Prensa
Honduras
Honduras: miles de pacientes afectados por 39 días de crisis médica
Redacción La Prensa
Honduras
¡Cálix arremete contra la gestión de salud del gobierno de Asfura!
Redacción La Prensa
Honduras
Allanamientos y penas: las reformas penales que el Congreso busca aprobar
Redacción La Prensa
Honduras
Diputados hondureños viajarán a El Salvador para conocer el modelo Bukele
Redacción La Prensa
Honduras
Dejar a la familia para buscar una oportunidad: los sueños de los hondureños que quieren trabajar en España
Redacción La Prensa
Honduras
Angustia en el Mario Rivas: familias esperan diagnósticos y cirugías pendientes
Redacción La Prensa
Honduras
¿Quién paga las pérdidas millonarias de la Enee en Honduras?
Redacción La Prensa
Honduras
Así lucen las zonas inundadas por el aumento del nivel del Lago de Yojoa
Laura Amaya