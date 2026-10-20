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Cortes de energía del martes 20 de octubre; consulte la lista
hace 2 min
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Honduras
ENEE: pérdidas del 34.4% y una deuda de L143,800 millones
Un informe de la ASJ advierte que las pérdidas de la Enee subieron al 34.4 %, que la licitación de energía debe arrancar antes del 28 de marzo para evitar un déficit en 2029 y que las tres nuevas empresas solo podrán sostener la quinta parte de una deuda de L143.8 mil millones
Redacción La Prensa
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Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 09:10
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