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Camila Ayala recibe atención en Teletón desde su nacimiento: así ha sido su evolución

Cuando Camila Rachell Ayala nació, sus padres, Maribel López y Jesús Ayala, recibieron una noticia que cambió sus vidas: su hija tenía parálisis cerebral infantil (PCI). Junto con el diagnóstico llegaron pronósticos médicos difíciles de asimilar, pero también comenzó un camino de esfuerzo, atención y acompañamiento que hoy, diez años después, les permite reconocer los avances de la pequeña

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