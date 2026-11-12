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Zonas sin luz este jueves 12 de noviembre; consulte la lista
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Honduras
Congreso aprueba más de 150 proyectos para el valle de Sula
La inversión proyectada ronda los L30,000 millones e incluye carreteras, libramientos, hospitales y obras contra inundaciones.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 09:11
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