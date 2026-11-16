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Zonas sin luz este lunes 16 de noviembre; consulte la lista
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San Pedro Sula invertirá L500,000 en operativos contra la pólvora en Navidad 2026
De los 500,000 lempiras asignados, L380,000 son para alimentación; el resto, logística para prevenir la venta ilegal de pólvora durante la Navidad de 2026
Redacción La Prensa
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Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 12:11
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