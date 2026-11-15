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Conmemoran el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes

Doctor Arnol Reyes endocrinologo del Mario Rivas habla sobre el objetivo de la caminata en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre. Indica que hay unos 250 pacientes pediátricos que se atienden en el Rivas

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