Marlon Ochoa salió de Honduras para "proteger su vida", según diputado de Libre

TEGUCIGALPA

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, reveló este jueves que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, habría salido del país con el objetivo de solicitar asilo político, en medio del juicio político que se le sigue en el Congreso Nacional. El legislador aseguró que Ochoa no comparecería al pleno del Legislativo, donde este día podría definirse su eventual destitución del cargo.

“El consejero Marlon Ochoa no va a comparecer hoy al Pleno del Congreso. Él ha salido del país para salvaguardar su integridad física, para proteger su vida”, afirmó Lobo. El diputado sostuvo que la decisión habría sido tomada junto a su familia, ante supuestas amenazas contra su seguridad personal. “Hay evidencias claras que se quiere hacerle daño, atentar contra su vida”, expresó. Agregó que el funcionario electoral “ha tomado la decisión, creo yo en forma responsable, de abandonar nuestro país y solicitar asilo en un país que seguramente ha escogido para sentirse más seguro”. Lobo insistió en que, a su criterio, en Honduras no existen condiciones de seguridad para el consejero del CNE en este momento, en el marco del proceso político y judicial que enfrenta.

“Desafortunadamente en nuestro país no hay garantías en este momento para que el consejero Marlon Ochoa se encuentre aquí”, señaló en declaraciones a HCH. Ante la consulta sobre si la salida podría deberse a temor ante procesos judiciales, el diputado respondió que “eso es parte del proceso” y que no descartaría esa posibilidad, aunque reiteró que la prioridad es la seguridad del funcionario. Asimismo, calificó la situación como un hecho grave para el Estado de derecho y cuestionó el uso de los juicios políticos en el Congreso Nacional. “Creo que estamos entrando en una situación sumamente grave, delicada, de inseguridad y de violación al Estado de derecho”, manifestó. El parlamentario también comparó el escenario actual con la crisis política de 2009, al señalar que situaciones similares obligaron a varias personas a salir del país. “Estamos viviendo prácticamente los mismos tiempos del 2009”, afirmó. Lobo denunció además supuestas sanciones económicas contra diputados de su bancada, al asegurar que el Congreso les habría reducido el pago de salarios. “En mi caso personal el Congreso nada más me acreditó catorce mil lempiras de lo que devengamos”, señaló, al tiempo que acusó al presidente del Legislativo de abuso de autoridad.

Comisión recomienda destitución de Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Estapé, y Gabriel Gutiérrez