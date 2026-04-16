¿Por qué razón Ana Paola Hall no compareció como testigo en el juicio político?

Tegucigalpa, Honduras.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), no compareció como testigo en el juicio político que se desarrolla en el Congreso Nacional debido a una condición de salud que requirió su hospitalización. Así lo informó el propio CNE mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que la funcionaria fue ingresada a un centro asistencial por recomendación médica, lo que le impidió asistir a la Comisión Especial legislativa. “Que, debido a una alteración de su salud, por recomendación médica fue ingresada en horas de la tarde del día miércoles a un centro hospitalario, imposibilitando su comparecencia voluntaria ante la Comisión Especial del Congreso Nacional”, señala el comunicado.

El organismo electoral agregó que la titular del CNE prevé reprogramar su participación una vez se recupere. “En tal sentido la doctora Hall estaría solicitando, una vez recuperada, fijar otra fecha de mutuo acuerdo con la autoridad legislativa, para agendar espacio a su declaración cual fue su intención original”, indicó el documento. La ausencia de Hall se da en el proceso que impulsa el Congreso Nacional contra varios altos funcionarios electorales, entre ellos Marlon Ochoa y Mario Morazán.

Declaraciones de Cossette López

En contraste, la consejera Cossette López sí acudió a la cita legislativa y compareció como octava testigo ante la comisión especial que conoce el proceso. Cossette López defendió la veracidad de su testimonio y subrayó que su presencia responde al compromiso con la verdad. “Cómo no vamos a tener la valentía de hablar con lo que nos sostiene, que es la verdad y por esa verdad es que estamos acá”, acotó ante la comisión.

La consejera relató que tanto ella como sus compañeras fueron víctimas directas de situaciones que se vivieron dentro del órgano electoral. A su criterio, cualquier persona que hubiera representado un obstáculo dentro de ese contexto habría enfrentado circunstancias similares. “Fuimos víctimas, de primera mano porque éramos las consejeras, pero cualquiera que hubiera estado ahí y hubiera estorbado de ese proyecto que solo un 19% de la población favoreció con su voto, cualquiera que hubiera estorbado, hubiera pasado por lo mismo”, manifestó. En su testimonio también aseguró que el consejero Marlon Ochoa buscó un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) “a su medida” con el objetivo de garantizar la realización de las elecciones. “El propósito de Ochoa era gritar fraude”, indicó. Asimismo, señaló que los votos fueron contados en su totalidad, aunque precisó que lo que no se realizó fue un nuevo conteo de los sufragios.