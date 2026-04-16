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Mario Morazán sobre el juicio político: "Lo que están haciendo es arbitrario y abusivo"

El magistrado Mario Morazán no ha tomado una decisión definitiva sobre su asistencia a la audiencia programada para este jueves

Mario Morazán sobre el juicio político: Lo que están haciendo es arbitrario y abusivo

Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

 Foto: archivo
Tegucigalpa, Honduras.

Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), cuestionó este jueves el desarrollo del juicio político en su contra en el Congreso Nacional (CN) y evalúa si comparecerá ante el pleno legislativo.

El funcionario indicó que, hasta el momento, no ha tomado una decisión definitiva sobre su asistencia a la audiencia programada para este día, debido a que no ha recibido el informe que sustenta la recomendación de su destitución, elaborado por la comisión especial del Congreso.

“Estoy a la espera... estamos a cinco horas, he estado dispuesto a ir a cualquier espacio a rendir cuentas, pero lo que están haciendo es arbitrario y abusivo al no facilitarme los cargos en relación a los cuales debo defenderme”, expresó el magistrado.

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La comparecencia fue anunciada el miércoles por el presidente del CN, Tomás Zambrano, quien informó que los cuatro funcionarios sometidos a juicio político tendrían la oportunidad de ejercer su defensa ante el pleno a partir de la 1:00 de la tarde.

Ante ello, el magistrado aseguró que, su "decisión ha sido comparecer y el Congreso lo sabe, por eso me quieren llevar al límite”.

Asimismo, cuestionó el trasfondo del proceso en su contra y sugirió motivaciones políticas. “Esto no es un juicio político, esto está motivado para centralizar el poder”.

La convocatoria a audiencia se produce tras el informe final de la comisión especial de investigación del Congreso, que recomendó la destitución de cuatro funcionarios, incluido Morazán.

Por su parte, Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, explicó que, "esta mañana estamos digitalizando el documento para remitirlo a las cuatro personas que han sido invitadas al Congreso Nacional”.

Ledezma detalló que el informe fue entregado a la Secretaría del Legislativo cerca de las 10:00 de la noche, tras finalizar la sesión del Congreso.

No obstante, Morazán reiteró que necesita conocer el contenido del informe antes de comparecer y cuestionó la demora en su entrega.

“Este es el último acto violatorio cometido, me quieren llevar a una audiencia sin saber a qué me llevan, no sé qué razones acogieron para recomendar mi destitución”, manifestó Morazán.

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Redacción La Prensa
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