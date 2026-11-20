Choloma, Honduras.

Además, Chato Padilla no ocultó el cariño que siente por el club ceibeño: "Victoria para mí es algo que yo amo". El entrenador recordó su vínculo con la institución, donde nació como futbolista y con la que también consiguió el ascenso en 2021. Ahora, mantiene la ilusión de devolver al equipo a la máxima categoría, luego de haber vivido el descenso del club cuando dirigía al Choloma.

La Jaiba Brava dio el primer golpe al imponerse 2-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Ceibeño. No obstante, en entrevista LA PRENSA, el estratega dejó claro que no se confía y todavía falta completar la tarea, por lo que también reconoció el buen trabajo que ha realizado Palestino durante la temporada.

El Club Deportivo Victoria quiere regresar a la Primera División y, de la mano de Carlos 'Chato' Padilla , busca dar uno de los pasos clave para cumplir ese objetivo. Sin embargo, antes deberá superar varias pruebas, entre ellas el compromiso de esta tarde ante Palestino (2:00 pm), correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Ascenso de Honduras.

Asimismo, habló sobre la actualidad de Victoria y el trabajo de la administración que encabeza Carlos Eduardo Espina . Padilla destacó las condiciones que recibe el plantel y consideró que ese es el trato que deberían tener los futbolistas profesionales en Honduras. También fue consultado sobre el trabajo de José Francisco Molina al frente de l a Selección Naciona l y pidió a la afición que "hay que aprender a respetar" el proceso.

Porque solo fracasan los que lo intentan. Entonces, cuando vos tenés otro proyecto, vos vas a poder avanzar y lograr el objetivo, porque el fracaso que tuviste anteriormente te dio el conocimiento para poder ponerlo en el otro.

El Palestino es un equipo serio, con jugadores serios, sabiendo que nos estamos jugando una posibilidad y no la vamos a dejar escapar, o sea, en ese sentido, respetamos totalmente a Palestino, pero el fútbol no se puede jugar con miedo. Creo que eso ya tenemos que irlo erradicando en nuestro fútbol. Yo sé que la palabra fracaso a muchos los inquieta, pero te voy a decir una cosa: el fracaso es parte de la vida. ¿Vos querés ser un hombre de éxito? Vas a fracasar.

Entonces, me tocó salvar un descenso contra Olimpia, contra Marathón, contra España y contra Motagua. Y nadie daba que Choloma se podía salvar. Los partidos hay que jugarlos. Nosotros tenemos reglas claritas, nunca subestimamos a nadie ni estamos pensando en fracaso. No, tenemos que pensar en ganar, tenemos que pensar que tenemos un partido trascendental, tenemos que pensar que estamos preparados, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros tenemos que dar lo de nosotros. Si el Palestino nos elimina, bueno, hay que darle mérito.

¿No le teme a la palabra fracaso? Yo lo único que le tengo miedo, temor, es a Dios. El único que le tengo temor es a Dios y mi único miedo es que no le tengo miedo al miedo.

-De no lograrse un objetivo de ascender ¿Lo considera fracaso? Y bueno, el día siguiente, cualquier día es sábado y el mundo no se va a morir, ni el cielo va a caer a pedazos, ni el Chato va a morir. No sería fracaso, es parte del fútbol.

O sea, el ambiente, me refiero a lo que es todo, lo que encierra todo. ​​​​​​ No, respeto a la gente de ellos. O sea, con todo el respeto les voy a decir: el Choloma es de Choloma. Ellos están, llegaron ahorita ahí, ellos no son de Choloma. Que al lograr objetivos, ojalá no se me vaya a tergiversar lo que estoy diciendo, al lograr objetivos, ellos van a ser capaces de despertar entusiasmo en la gente, para que ellos vuelvan y sean un equipo con afición como lo es hoy Vida. Vos vas contra Vida, el estadio va a estar lleno; vos vas contra el Hondupino, el estadio va a estar lleno. ¿Por qué? Porque esos equipos no se armaron ahorita. Y lo que es el equipo, es de admirarlos, es de admirarles que en poco tiempo los que han construido primero como equipo, un buen equipo, terminó primero en este grupo.

¿Qué es lo más bravo de esa cancha, profesor? No, no, no, es una cancha linda, es que el que juega al fútbol...

Entonces, si bien es cierto que la meta es esa, la ilusión es esa, creo que primero tenemos que pensar en este día. Hoy es Palestino, que vamos a jugar contra ellos, que vamos a jugarnos los dos la clasificación. Si bien es cierto que tenemos hoy el factor de que ya dimos el primer golpe, el primer tiempo lo ganamos, pero tenemos que terminar la tarea.

Usted ya sabe qué es ascender con el Victoria en 2021. Recuerdo esa final con jugadores como Damin Ramírez, Alexy Vega, que hoy están brillando en Primera División. ¿Cómo es ese sentimiento de poder estar también ya cerca, estar tan cerca del objetivo y nuevamente con esta Victoria? Imagínate, te digo, es gratificante, es alegre, es lindo, pero tenemos mucho todavía por hacer. Tenemos mucho, apenas estamos en cuartos de final, tenemos que terminar este segundo tiempo para aspirar a una semifinal.

Yo a Marathón lo quiero mucho, fueron casi nueve años, muchas cosas bonitas que pasé acá, que me han tratado bien, la gente me ha tratado bien. Entonces, soy agradecido, pero acá sí es mi casa, porque acá nací como futbolista, acá también ya tuve un logro como entrenador, que fue ascenderlo en el 2021, y bueno, ahí vamos pasito a pasito.

-Recuerdo muy bien sus lágrimas cuando se enteró de que descendía el equipo. Creo que estaba en conferencia de prensa en el Olímpico, bueno, ahora tiene la responsabilidad de revertir esto y deshacer lo que había hecho usted hace meses atrás. ¿Cómo se vive con esto? Victoria es un equipo que yo amo. Como futbolista fue el que me vio nacer, fue el que me dio la oportunidad. Hoy estamos en esta etapa ya, hoy Álvaro, ex compañero de aquella generación, está en la parte administrativa. Te voy a decir una cosa, sé que no le gusta, pero bueno, después de Dios y el presidente. Él es, como quien dice, ha sido la cabeza, el promotor de todo esto, porque él también es parte de la historia de este club.Y bueno, te digo, no es fácil. Es como mañana Marathón.

Hoy venimos en otra posición o en otro club, a jugar un partido tan importante, porque es el que nos pone a una clasificación, una semifinal. Es una cancha linda porque la conozco, que nos invita a jugar al fútbol. El horario, cada quien que maneja un club tiene la decisión de decidir el día y la hora. Estaba planificado que era el domingo, pero gracias a Dios el Victoria se preparó para todo esto, para este tipo de situaciones que se te pueden presentar. Entonces, no tenemos que poner excusas

-Profesor, les toca al equipo que logró salvar al Choloma. Usted ya conoce bien esa cancha, conoce jugadores del plantel. ¿Les sorprende también el horario de las dos de la tarde que ellos tomaron? Y bueno, es lindo, es lindo. Imagínense, tengo por acá todavía ese grato recuerdo con la gente que vivimos. Bueno, ustedes estuvieron ahí, sí, eran momentos de angustia; cada partido lo miramos más largo con los muchachos, a los cuales les agradezco públicamente, primeramente a los directivos, que nos apoyaron a fin, a esa noble afición, 10 de 10, nunca nos dejaron solos, y bueno, a los muchachos, se logró ese objetivo, es de trabajo.

-¿Cómo se palpita el juego y qué tal se siente volver a San Pedro Sula y ahora, pues, realmente con todo el plantel de Victoria? Contento, gracias a Dios. Hoy por hoy ya radicamos en esta ciudad. Estar acá, bueno, venimos ahora en una posición de trabajo, sabiendo que es un partido muy importante. Creo que hoy nos jugamos parte de eso, de lo que estamos buscando, contra un rival que está bien dirigido, que juega muy bien, que va a estar en su casa, pero bueno, para eso, gracias a Dios, nos hemos preparado para este partido que va a ser bravo.

Pero vea, hablábamos en la redacción, así entre broma y broma: ¿dónde se hospeda el Victoria ahora? ¿Aquí, en este hotel donde se queda Olimpia? ¿Qué cambio de ambiente del pasado a lo actual? Sorprende, la verdad, profesor.

¿Te sorprende?

La verdad que sí. Sorprende por lo que antes era Victoria.

Cuando tienes las personas correctas, van a haber buenas cosas. El problema que tenemos en el fútbol es que no sabemos gestionar. Y cuando hablamos de gestión, estamos hablando de honestidad. Y cuando hablamos de honestidad, es que las cosas se van a hacer bien.

Entonces, por ahí nosotros. Hoy este equipo, es cierto lo que ustedes acaban de decir, y le agradecemos a nuestro presidente, porque es él, él es el que pone la plata. Le agradecemos a nuestro director deportivo, que es un exjugador, que es de aquí de la casa, que ellos quieren así, lo mejor para nuestro futbolista. Quieren lo mejor, porque es que lo que no quieren es excusa. Entonces, aprender a vivir con eso.

Yo te hago una pregunta a ustedes dos, con todo respeto a los demás equipos: ¿por qué Olimpia es Olimpia? ¿Por qué Olimpia tiene 40 títulos? Porque tratan bien a sus futbolistas, porque les dan buena alimentación, los llevan a un buen hotel, viajan en un buen bus, hoy nosotros tenemos todo eso.

A veces, pero acá en San Pedro Sula vemos que tal vez Marathón y España también tratan bien a sus jugadores​​, están peleando en los primeros lugares, pero vemos jugadores que andan barrileando...

Cada quien, hijo. Mañana aparece... Victoria agrandado, Victoria aquí, Victoria acá, Victoria acá, solo porque nosotros somos equipo profesional. Y nuestro presidente nos encarga que tenemos que ser equipo profesional.

Y para eso nos paga... Dime en Honduras quién paga el 100% de la pretemporada. Nadie. Esperate que una vaca vuele para que lo vayan a pagar. Somos equipo que cobramos los 12 meses.

¿Cobran 12 meses?

12 meses. Entonces, decime si vos le pagás a mi jugador. ¿Vos tenés bien a mi jugador? Porque aquí hay una cosa: aquí a veces criticamos al futbolista porque anda jugando allá a Talachas. Pero aquí solo trabajás tres meses. Y esos otros tres o cuatro meses, ¿quién los va a mantener? Tienen familia, ¿no? Entonces, tenés que buscarle algo.

Entonces, hoy esto, ustedes que son los informativos, no es para que tiren bombos y platillos, que sea yo. No, no, no. Es para que el fútbol hondureño tiene que ser un equipo de fútbol profesional. Ese fútbol amateur, ese fútbol de improvisación y un montón de cosas que se hacen con el fútbol. ¿Sabés qué es lo que pasa? Aquí el menos importante es el futbolista. ¿Y quiénes son los, como decía un amigo, los cosas del circo? Nosotros los futbolistas, los que estamos ahí. Entonces, denos al futbolista lo que es el futbolista. Trátenlo bien.

Trátenlo como profesional. Si vos sos un profesional y en tu empresa se trata tan bien, vos vas a dar la vida por esta empresa. Ahora, te pagan ahí como el canguro salteado. ¿A quererte vos vas a querer y que no vas a querer? Es realidad. Esto que se está haciendo acá, la verdad, sé que incomoda e inquieta, pero esto es querer llevar el fútbol a un nivel profesional.

Entonces, ese problema que tenés, ese que vos me mencionaste, ¿quién lo paga? La H de ustedes, porque yo soy del cielo. Entonces, vos no le pudiste ver pelo a un palo de manzana. No, hay que darle, hay que ser profesional. Futbolista, pero no solamente exigirle como profesional, no darle las herramientas. ¿Cómo un futbolista va a ir a entrenar bien si no le pagan? Tiene hijos, se lo sacan de la escuela porque no ha pagado. Bueno, vos lo metiste de rollo.

Entonces, creo que Honduras, todo, este es un ejemplo, no para cuestionar, no para criticar, no, para que profesionalicemos nuestro fútbol. Entonces, si usted está viendo al futbolista, el jugador va a rendir, me doy a entender. Entonces, creo que eso es lo que se está tratando, pero, repito, yo estoy... Acá tengo un tornillo estrella, que le llaman, ¿no?, que tiene cuatro, y voy con otra llave a querer abrir. ¿Con qué tengo que abrir, sacar ese tornillo? Con una estrella, con un desarmador estrella. Ese es el problema: me voy con un plano, no me va a funcionar por muy bueno que sea el plano, tengo que usar la herramienta correcta. Entonces, aquí está: aprendamos a hacer las cosas correctas y, bueno, los resultados se van a dar para que así nuestro fútbol, sinceramente, el jugador se sienta a decir: “Yo soy un profesional de fútbol”.

Capaz es una crítica o capaz me van a malinterpretar, pero yo digo una cosa: dice la palabra que el trabajador es honrarle con su salario, su sueldo. Entonces, no le toques el sueldo al trabajador. Si somos trabajadores de fútbol, capaz esta cosa no se dice, nosotros tenemos familia. No somos como a veces nos pintan, que somos vagos, que somos haraganes. No, yo quisiera un jornalero trabajando tres horas conmigo, a ver si va a aguantar 15, 20 kilómetros trotando.

Es el talento que Dios le dio a estos muchachos, es el talento que Dios nos dio, es el talento que le da a un maestro de obra para construir. Cada quien, yo lo ubico en su cosa, cada quien tiene su talento, pero bueno, cada quien tiene sus reglas en sus equipos, cada quien tiene sus reglas. Acá sabe el futbolista que hay un reglamento, que el que juegue burocrático prácticamente el contrato prácticamente queda cancelado y va a perder su sueldo.

Profe, ¿qué está haciendo usted para que le crea la afición de La Ceiba, para que hoy miremos un estadio ceibeño con gente, que antes no era así?

¿Vos te acordás del Chato Padilla en Villanueva? Les voy a dar algo que nadie me lo ha dicho: ¿vos te acordás del Chato Padilla en Villanueva? Equipo Temu. Cipotes de diecisiete y ocho años. ¿Sabés en Villanueva cómo se llenaba cuando jugaba el equipo de Villanueva? No nos ganaba nadie en Villanueva, ni empate.

Una vez, me acuerdo que Hispano, no sé cómo me llamaba, de Comayagua empató. Se tiraron a celebrar el empate porque habían empatado; se comían cinco. Choloma. ¿Qué pasa con Choloma? ¿Iban cuatro pelones a ver a Choloma? Entonces, lo que pasa es que no soy tan bonito, no tengo ojos azules. Digo una palabra en media chicana y digo: “Órale, mira este pelotudo que ya se cree; allá come mancha y ahora se cree mexicano”. Porque es así.

Pero, ¿qué tal ser el jinete y no el corcel? Es algo que ustedes mismos capaz no, pero bueno, no me interesa porque no vivo para agradar a nadie, vivo para agradar a Dios. Pero es el fútbol que el equipo presenta, pero el equipo no juega solo. El equipo tiene un modelo, tiene una idea, tiene una filosofía de juego, tiene un trabajo.

Entonces, quiere decir que hay manos de entrenadores, así como la parte administrativa que está excelente, así como los jugadores que son excelentes. Bueno, quiere decir que también tiene un cuerpo técnico, que somos luchadores, que hacemos lo mejor para que ellos brinden su mejor espectáculo, porque la gente no va al estadio a ver otras cosas. La gente quiere ver fútbol, la gente quiere ver un equipo que juegue fútbol, que proponga.

Aquel día que salí del estadio, la gente me decía: “Profe, Chato, qué lindo ver a Victoria jugar al fútbol, qué lindo, qué lindo”. ¿Y en Choloma qué pasaba? Mucha gente iba a Choloma a ver jugar a Choloma. A donde sea, la gente en Tegucigalpa iba a ver a Choloma. ¿Por qué? Jugábamos fútbol y esa es mi filosofía, ese es mi modelo. Mi filosofía es intentar jugar al fútbol, cuidar el balón.

Ve, entonces también hay que darle también a veces un poquito de reconocimiento, un poquito, pero a nosotros los entrenadores, que a veces solo los palos nos dan.

Profe, ¿le ilusiona a usted tener una semifinal, un clásico ceibeño, un estadio principal?

Te la voy a cortar: hoy lo que me ilusiona es pasar.

¿No le interesa el rival?

¿Y qué hago?

Ah, bueno, para el espectáculo en La Ceiba.

Primero es lo primero, hijo, primero es lo primero. De que no como comida de otro, no, como mi comida.

Y lo primero es, si yo te digo: “Mirá, ese estadio va a estar a reventar”, entonces yo estoy siendo irrespetuoso del rival que vamos a enfrentar y después vos vas a acabar en el 10: “Mirá la jet* del Chato, era así”, y lo eliminó. ¿Me entiendes?

No, primero es lo primero. Lo primero es Palestino. Palestino tiene mi respeto, tiene un buen entrenador que hasta el pelo se le cayó, tienen un presidente que está muy sumado con su equipo y están ilusionados. Ya los miran que dicen que no quieren ganar, que el horario, que toda esa estrategia que están usando, es porque ellos creen en ellos.

Bueno, también nosotros creemos en nosotros. Entonces, hay que tener respeto al rival. Yo siempre he dicho: cuando tú subestimas a tu enemigo, tú le regalas el 50% de la batalla, y ese código acá no funciona. Acá es el respeto, acá es serio esto, serio, porque son muchas cosas que nos estamos jugando. Entonces, primero lo primero: no pensemos en mañana sin terminar el día de hoy.

¿La Selección, Chato? ¿Qué le parece? Ganó, ganó ahorita. Dos victorias, dos empates, cuatro derrotas para Francisco Molina.

Sí, ¿cómo voy a hablar de un colega? Oiga, yo soy entrenador y voy a matar a un colega. Yo no voy a hablar de un colega. Él va a rendir, él va a dar su fruto, él va a entregar sus cuentas. Hay que dejarlos trabajar, ¿ves? Son europeos, no entiendo. Primero que queríamos sudamericanos, los sudamericanos no sirven, ya los uruguayos ya están pasando de moda obsoletos, los colombianos también. Ahora queremos Europa, tenemos Europa, ahora ya no es europeo. Entonces, hay que contratar a un marciano, porque entonces, ¿cómo va la cosa?

¿Hay que contratar al Chato?

Bueno, ahí sí, tú vas a poder contratar al entrenador público y echamos a aquel. No, es que la verdad que te digo, hay que dejar trabajar, hay que apoyar. Al final ellos van a entregar números, si es bueno o es malo. Si es que mira, ¿sabés qué es lo que pasa? Los hondureños... Ya empezaste vos, ya vas a dar vida. Nos gusta ir al siguiente día a ver, al sábado, sin pasar mañana, sin terminar hoy y empezar mañana y viernes. No, vamos paso a paso, hombre. Hay que apoyar, hay que ser buen hondureño.

Hay que... Son profesionales los que están dirigiendo, son europeos, jugaron allá en su país, o sea, no son cualquiera. Por ejemplo, acá tenemos, para mí, dos enormes entrenadores: el caso de Javier López, que es un gran entrenador; el caso de Espinel en Olimpia. Son grandes entrenadores, o sea, y están logrando objetivos. Espinel con Olimpia ya logró dos campeonatos, el caso de Javier ahorita con Motagua.

Entonces, creo que nosotros tenemos que también aprender a respetar. Este, a veces ser prudente también es importante. Yo tampoco no soy tan muy prudente, pero en este momento creo que tenemos que dejar trabajar a la Selección, ahora, si no logró el objetivo, bueno, ahí sí ustedes van a tener bastante chamba.