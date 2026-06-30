Honduras cierra jornada de vacunación con cobertura del 70%, por debajo de la meta

Tegucigalpa, Honduras

Este martes 30 de junio concluyó la Jornada Nacional de Vacunación en Honduras sin alcanzar la meta de cobertura del 95%. Según datos preliminares del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), la campaña alcanzó una cobertura del 70% de la población meta, lo que significa que una parte importante de ese grupo continúa en riesgo frente a enfermedades prevenibles mediante la vacunación.

En términos absolutos, de los 2.5 millones de hondureños que debían inmunizarse, 1.7 millones iniciaron o completaron su esquema de vacunación. En otras palabras, siete de cada diez personas previstas fueron inmunizadas durante la campaña. "Lastimosamente, no hemos logrado las coberturas óptimas de vacunación, que son alrededor del 95% o más, para poder decir que tenemos inmunizada a nuestra población", dijo Odalys García, jefa del PAI. Pese al cierre de la jornada, las autoridades aclararon que el proceso de vacunación continuará de forma permanente en más de 1,800 establecimientos de salud del país. "Hoy concluye la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación; sin embargo, esto no quiere decir que termina la vacunación. Seguimos vacunando, seguimos buscando, seguimos promocionando la vacuna hasta que lleguemos y logremos el 95% de cobertura", afirmó García. La jornada, que fue ampliada en dos ocasiones, tenía como objetivo inmunizar a la población contra 27 enfermedades mediante la aplicación de 24 vacunas incluidas en el esquema nacional. Sin embargo, la baja asistencia de la población, especialmente de padres, madres y cuidadores de menores de cinco años, así como de otros grupos priorizados, impidió alcanzar los niveles de cobertura esperados.

Incrementa el riesgo de contraer enfermedades

Las autoridades sanitarias advirtieron que esta situación incrementa la vulnerabilidad del país frente a enfermedades como el sarampión, la tos ferina y la influenza, las cuales pueden provocar complicaciones graves e incluso la muerte. Actualmente, Honduras registra seis casos confirmados de sarampión, sin fallecidos asociados a esta enfermedad. En cuanto a la tos ferina, se contabilizan alrededor de 180 casos y 14 fallecimientos. "No queremos tener que reportar nuevos muertos por tos ferina, porque sus mamás durante el embarazo no se vacunaron o porque esos niños no iniciaron y completaron su esquema de vacunación", apuntó la experta. Las autoridades sanitarias también informaron que no se alcanzó la meta de vacunación prevista entre el personal de salud ni en otros grupos priorizados, como adultos mayores y trabajadores de granjas avícolas. Ante este panorama, reiteraron que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir estas enfermedades e insistieron en la importancia de completar los esquemas de inmunización.