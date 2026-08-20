Bessent sugiere que EE.UU. no atacará a Irán mientras aplica su "presión económica máxima"

Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió este jueves que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplica una campaña coordinada de "presión económica máxima" contra Teherán, y puso a Venezuela y Cuba como ejemplos de que la combinación de "bloqueo" y sanciones dan resultados.

"Daré una rueda de prensa el lunes para decir qué vamos a hacer exactamente (...). No estoy seguro de por qué el petróleo ha subido por esto, porque, por ahora, y esto queda a discreción del presidente, si estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente no habrá una reanudación cinética a gran escala", dijo Bessent en una entrevista en el canal CNBC.

El secretario especificó que Washington busca imponer "la mayor campaña coordinada de aislamiento económico en la historia del mundo" contra Irán, para lo que EE.UU. acudirá a sus propios aliados con la disyuntiva del "con nosotros" o "contra nosotros", y empleará "toda su capacidad y fuerza" contra aquellos que hagan negocios con Teherán.