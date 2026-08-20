México detiene a posible implicado en el presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada

Ciudad de México

La Fiscalía General de México informó de la detención de Fausto ‘N’, posible implicado en el caso del presunto secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada y también pieza clave en el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Fausto ‘N’ fue capturado ayer miércoles en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de detención emitida por un juez de control federal, según la Fiscalía.

Lo anterior por su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor ‘N’, acaecido en Culiacán, Sinaloa, en julio de 2024, así como de falsedad de declaraciones ante autoridades judiciales.

"De acuerdo con las investigaciones, Fausto ‘N’ habría acompañado a Héctor ‘N’ a la reunión en la que Ismael ‘N’ sería secuestrado, presenciando los hechos", detalló la dependencia federal sobre este encuentro que derivó en el presunto secuestro del líder del cártel de Sinaloa, que derivó en su posterior detención el 25 de julio de 2024 y extradición a Estados Unidos.