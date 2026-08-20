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Irán advierte que utilizará "armas más destructivas" si se reanuda la guerra

El general Hosein Mohabi hizo estas declaraciones después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, subiera ayer el tono de sus amenazas a Irán

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 08:54 -
  • Agencia EFE
Irán advierte que utilizará armas más destructivas si se reanuda la guerra

Mujeres iraníes caminan junto a un mural del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán.

 Fotografía: EFE
Teherán, Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este jueves que el armamento que utilizará si se reanuda la guerra tendrá "más potencia destructiva" que en anteriores enfrentamientos, en medio del estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos.

En declaraciones recogidas por la agencia Tasnim, el portavoz del cuerpo militar de élite iraní, Hosein Mohabi, afirmó que "la potencia destructiva de las ojivas utilizadas en los misiles del la Guardia Revolucionaria supera con creces a la de las empleadas en guerras anteriores, y si estalla una guerra, nuestras armas serán completamente diferentes a las del pasado en todos los aspectos".

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El general hizo estas declaraciones después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, subiera ayer el tono de sus amenazas a Irán y anunciara una ofensiva económica "sin precedentes".

Mohabi subrayó que Irán está mejorando continuamente sus capacidades militares, desarrollando armas con mayor precisión, poder destructivo y sofisticación tecnológica.

Si estalla otra guerra, el armamento de Irán "sin duda será diferente al del pasado" y "cualquier posibilidad es concebible", agregó.

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En cuanto a los enfrentamientos de los insurgentes yemeníes con Arabia Saudí, el general aseguró que Riad sería incapaz de contenerlos.

Señaló que, a pesar de más de dos años de guerra en Gaza, "Israel no ha logrado infligir daños graves a Hamás", y argumentó que no cabría esperar que Arabia Saudí, "cuyas capacidades militares son más débiles que las del régimen israelí", derrote a los yemeníes.

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