Trump no descarta que “en algún momento” se reinicien las negociaciones con Irán

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este miércoles que “quizá en algún momento” Washington y Teherán puedan retomar negociaciones para poner fin a la guerra, aunque apuntó que la actual situación en el estrecho de Ormuz “es muy buena” y que muchos petroleros lo están transitando sin problema.

“Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena. Pero sí, quizás en algún momento”, respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por el estado de las conversaciones después de que el alto el fuego bilateral firmado en junio expirara este pasado lunes.

El republicano volvió a insistir en que, para que haya un diálogo productivo, Teherán debe mostrar su intención de desmantelar por completo su programa nuclear.

”Es muy simple; tienen que deshacerse por completo de todo armamento nuclear. Irán no puede tener armas nucleares”, aseguró.