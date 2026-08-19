Trump dice que prevé reunirse con Kim Jong-un antes de que acabe el año

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender este miércoles que prevé celebrar un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, antes de que acabe el año. En un intercambio con los medios en el exterior de la Casa Blanca, a Trump le preguntaron si esperaba reunirse con Kim hacia finales de año, a lo que el mandatario respondió "Sí, lo haré", sin ofrecer más detalles al respecto.

Las palabras de Trump llegan días después de que Washington anunciara que redujera sus grandes maniobras militares estivales con Seúl -unos ejercicios que Pyongyang considera un ensayo para invadir su territorio-, en aparente respuesta a la falta de apoyo del Gobierno surcoreano en la guerra con Irán. La afirmación del jefe de Estado se da, igualmente, pocas horas después de que el diario The Wall Street Journal asegurara que Trump está presionando a sus asesores para celebrar una nueva cumbre con el mariscal norcoreano este otoño, un encuentro que el rotativo apunta que podría producirse en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China. A su vez, el mandatario republicano se negó a aclarar hoy si existe actualmente un intercambio epistolar entre él y Kim, pero insistió en que se lleva "muy bien" con él. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse