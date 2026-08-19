Asesores recomiendan a Trump presencia militar permanente en torno a Cuba

Washington, Estados Unidos.

Un informe publicado este miércoles por un centro de ideas muy ligado al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, recomienda restablecer la presencia militar permanente de Washington en el Caribe para mantener bajo control a Cuba, a la que considera una amenaza para la seguridad nacional. El análisis, firmado por la directora de la Iniciativa para las Américas del Instituto de Política America First, Melissa Ford Maldonado, insta a reactivar mecanismos para que esa huella militar no se limite a despliegues puntuales, como en la actualidad, y esté más en línea con la misión del Comando de Defensa del Caribe, fundado en los años cuarenta y precedente del actual Comando Sur estadounidense.

Sin embargo, la autora no cree que el Pentágono "deba construir grandes bases permanentes en Cuba o en cualquier otro lugar del Caribe" para lograr esa meta. Más bien, "podría simplemente ampliar los acuerdos de acceso, los derechos de sobrevuelo y las ubicaciones de seguridad cooperativa con socios de confianza a medida que sigan surgiendo en la región Gobiernos afines que busquen estrechar sus lazos de seguridad con Estados Unidos", escribe. Además de incrementar la actual presión económica sobre la isla, el reporte cree que también se debería intentar incrementar las designaciones de organización terrorista extranjera (FTO por sus siglas en inglés)para distintos aparatos integrados en el estado cubano, como el propio Partido Comunista de Cuba (PCC) o GAESA, el conglomerado empresarial que controla parte importante de la economía de la isla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse