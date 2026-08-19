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Dos muertos al desplomarse un puente peatonal tras el impacto de un camión en Brasil

En tanto, una tercera víctima sufrió heridas leves y fue trasladada a un centro médico local

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 09:07 -
  • Agencia EFE
Dos muertos al desplomarse un puente peatonal tras el impacto de un camión en Brasil

Captura de un video en el que quedó registrado el desplome de un puente peatonal que provocó la muerte de dos personas en Sao Paulo (Brasil). EFE

São Paulo

Dos personas murieron ayer martes luego de que colapsara una pasarela peatonal sobre una autopista en el estado brasileño de São Paulo, informó la Policía Rodoviaria Federal (PRF).

El accidente ocurrió durante la mañana en la autopista Fernão Dias, que une el estado de São Paulo con el de Minas Gerais, cuando un camión, que era transportado sobre la plataforma de un remolque, colisionó contra la estructura del puente peatonal debido a un exceso de altura.

El impacto provocó el colapso inmediato de la pasarela, la cual cayó sobre la calzada contraria y aplastó un automóvil particular y un camión que transitaban en ese momento por el lugar.

En el video de la cámara de seguridad, que fue divulgado en redes sociales, se ve cómo el camión sobre el remolque choca con la pasarela de concreto, haciendo que esta se parta en dos y caiga sobre el asfalto.

Según el medio g1, las víctimas mortales eran un matrimonio que viajaba a bordo del vehículo menor y que falleció en el acto a causa del aplastamiento del habitáculo.

En tanto, una tercera víctima sufrió heridas leves y fue trasladada a un centro médico local, según la PRF.

La autopista permaneció totalmente cortada en ambos sentidos durante varias horas, provocando importantes retenciones que alcanzaron hasta los ocho kilómetros en dirección a São Paulo y los tres kilómetros hacia Minas Gerais.

Equipos de emergencia operan en la zona para remover los escombros y demoler las partes inestables de la estructura antes de restablecer el tránsito.

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Agencia EFE
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