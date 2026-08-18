Minesota demanda a Texas y pide entrega de agente de ICE acusado de disparar a migrante

Austin, Estados Unidos

Minesota presentó este martes una demanda contra el estado de Texas para exigir la extradición interestatal de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), acusado de disparar contra un migrante venezolano a principios de 2026. El fiscal general de Minesota, Keith Ellison, anunció el recurso durante una rueda de prensa, en la que criticó la falta de cooperación del Gobierno de Texas y expresó su temor de que el agente, Christian Castro, sea liberado y huya de EE.UU. para evadir la Justicia. "Castro ha sido acusado de violar la ley en Minesota y debe enfrentar a la Justicia aquí", afirmó Ellison. Castro fue arrestado en mayo en Harlingen, en el sur de Texas, por agentes estatales y de la Oficina de Investigación Criminal de Minesota (BCA), días después de que se presentaran cargos en su contra.

En concreto, la Justicia de Minesota acusa a Castro de haber disparado en una pierna a Julio César Sosa, un migrante venezolano, durante un polémico megaoperativo de ICE en ese estado norteño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades también lo acusaron de presentar un informe en el que señaló falsamente que Sosa y otro migrante lo habían atacado con una pala y un palo de escoba. Según explicó Ellison, Minesota busca que se emita una orden para impedir que Castro sea puesto en libertad y obligar al gobernador de Texas, Greg Abbott, a firmar los documentos de extradición. El fiscal aseguró que Abbott debía haber firmado esos documentos hace meses y acusó al Gobierno de Texas de retrasar de manera deliberada el proceso de extradición. "Nunca habíamos escuchado que un proceso de este tipo tardara tanto. Es algo administrativo y no debería ser controvertido, pero está claro que esto no es accidental, sino una decisión", afirmó Ellison.

Hasta el momento, Abbott, el gobernador ultraconservador de Texas, no ha respondido públicamente a la demanda presentada por Minesota. En los últimos cinco años, Texas ha atendido más de 30 solicitudes de extradición de Minesota, señaló en la rueda de prensa la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, donde presuntamente ocurrieron los hechos. Las autoridades de Minesota destacaron que Castro se encuentra detenido en una ciudad cercana a la frontera con México, país con el que "tiene conexiones". "Hay indicios de que Castro podría fugarse" de EE.UU. si es liberado, agregó Moriarty.