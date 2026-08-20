Ecuador inicia gestiones para repatriar los restos del director de Inteligencia desde Kenia

Guayaquil

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó este miércoles que gestiona con la embajada en Sudáfrica, con representaciones diplomáticas de países amigos y con las autoridades de Kenia el proceso para la repatriación de los restos del director de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, fallecidos en un accidente de helicóptero en el norte del país africano.

Ecuador no cuenta con una misión diplomática residente en Kenia, por lo que ha acudido a naciones amigas para realizar las gestiones necesarias para traer los restos del funcionario y de su esposa al país andino, donde se realizará un funeral de Estado, según ordenó el presidente, Daniel Noboa.

"La Cancillería mantendrá un seguimiento permanente de las gestiones diplomáticas que sean necesarias y brindará el acompañamiento correspondiente, a fin de facilitar el proceso para la repatriación de sus restos y coordinar de manera conjunta con los ministerios de Defensa Nacional y del Interior la organización del funeral", señaló la cartera de Estado en un comunicado.

El director de Inteligencia y su esposa perdieron la vida este miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos (seis pasajeros y el piloto), después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).