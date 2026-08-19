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Mueren 23 pacientes que viajaban en bus de la Secretaría de Salud tras accidente en Brasil

Las autoridades brasileñas confirmaron la muerte de al menos 23 pacientes que estaban siendo transportados a hospitales cercanos

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 16:00 -
  • Agencia EFE
Mueren 23 pacientes que viajaban en bus de la Secretaría de Salud tras accidente en Brasil

Fotografía cedida por la Policía Federal de Carreteras de Brasil que muestra un accidente entre un camión que invadió el carril contrario y chocó de frente con un autobús, dejando al menos 23 personas fallecidas y cinco heridas, en la carretera BR-373 en el municipio de Imbituva, estado de Paraná (Brasil).

Policía Federal de Carreteras / EFE
São Paulo, Brasil.

Al menos 23 personas murieron y cinco resultaron heridas en la madrugada de este miércoles en el sur de Brasil tras una aparatosa colisión entre un autobús y un camión, informaron las autoridades.

El accidente se produjo cuando el camión invadió el carril contrario y chocó de frente con el autobús en la carretera BR-373 a su paso por el municipio de Imbituva, en el estado de Paraná, según un comunicado de la Policía Federal de Carreteras.

La gran mayoría de las víctimas fatales iba en el autobús, que pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes a hospitales cercanos. El conductor del camión también falleció.

Bus del accidente en Santa Bárbara regresaba de excursión en Guatemala

Via Araucária, la empresa concesionaria de la carretera, informó sobre las 7:00 hora local (10:00 GMT) que la autopista continuaba cerrada debido al choque, lo que había provocado varios kilómetros de retenciones en ambas direcciones.

Imágenes del accidente muestran el autobús completamente destrozado, hecho un amasijo de hierros y cristales, y desplazado fuera de la carretera, a pocos metros del camión.

El gobernador de Paraná (estado al que pertenece Imbituva), Ratinho Júnior, lamentó lo ocurrido en un mensaje en redes sociales, se solidarizó con las familias de las víctimas y anunció tres días de luto oficial en el estado.

El gobernador aseguró que las fuerzas de seguridad actúan ya para aclarar las causas del choque.

Según la Policía, se trata del peor accidente vial por número de muertes ocurrido en Paraná en más de cinco años.

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Agencia EFE
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