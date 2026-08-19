Mueren 23 pacientes que viajaban en bus de la Secretaría de Salud tras accidente en Brasil

São Paulo, Brasil.

Al menos 23 personas murieron y cinco resultaron heridas en la madrugada de este miércoles en el sur de Brasil tras una aparatosa colisión entre un autobús y un camión, informaron las autoridades.

El accidente se produjo cuando el camión invadió el carril contrario y chocó de frente con el autobús en la carretera BR-373 a su paso por el municipio de Imbituva, en el estado de Paraná, según un comunicado de la Policía Federal de Carreteras.

La gran mayoría de las víctimas fatales iba en el autobús, que pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes a hospitales cercanos. El conductor del camión también falleció.