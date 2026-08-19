“Yo miré a Angie Peña”: supuesto audio de Dereck McNeal antes de morir

Roatán , Islas de la Bahía.

Un audio grabado en vida y atribuido al abogado Dereck Isaac McNeal James ha comenzado a circular tras su violento asesinato, registrado el pasado lunes 17 de agosto en Roatán, Islas de la Bahía.

McNeal, era testigo protegido en el caso de la desaparición de la joven Angie Peña, cuyo paradero se desconoce desde el 1 de enero de 2022. En la grabación, que deberá ser verificada y sometida a análisis por las autoridades, y que es atribuida al profesional del derecho, quien fue sepultado este martes, se escucha la siguiente declaración: “Yo vi a Angie Peña, yo la miré. Pueden venir a decir lo que quieran de mí, no me importa. Yo la miré. Yo sé quiénes son Los Delta”. Estas palabras, de confirmarse su autenticidad y contexto, podrían vincular al testigo con una de las líneas de investigación relacionadas con la desaparición de Angie Peña.

El mortal ataque contra Dereck McNeal, quien laboró como secretario del Juzgado de Paz de Letras de Roatán, ocurrió en la localidad de Cañaveral en Roatán. McNeal regresaba de dejar a su hijo en el centro escolar cuando fue emboscado por sujetos fuertemente armados que se conducían a bordo de una motocicleta. Los atacantes abrieron fuego de manera reiterada contra la camioneta Toyota Prado, color blanco, en la que se transportaba la víctima, quitándole la vida de manera instantánea. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Investigación policial

Las autoridades policiales y de investigación han comenzado a indagar la procedencia del video con el objetivo de verificar su autenticidad y recopilar indicios que permitan identificar y localizar a los responsables materiales e intelectuales del sicariato.