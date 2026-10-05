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Esposa de futbolista cautiva y el descuido de chica: las bellezas del Honduras vs Jamaica

Las lindas chicas que engalanaron el partido de Honduras ante Jamaica por la Concacaf Nations League.

Esposa de futbolista cautiva y el descuido de chica: las bellezas del Honduras vs Jamaica
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Ellas son el lado bonido del partido Honduras vs Jamaica en la Concacaf Nations League: las bellas chicas que adornan el estadio Nacional Chelato Uclés.

 FOTOS: Estalín Irías y David Romero
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Esta linda rubia cautivó en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés durante el juego Honduras vs Jamaica.
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La bella sonrisa de esta chica en la previa del partido entre hondureños y jamaicanos.
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Dos guapas comunicadores que posaron para el lente de Diario LA PRENSA.
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No podían faltar las guapas edecanes que trabajan con los patrocinadores de la Selección de Honduras.
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Ella robó miradas en la previa del partido de Honduras contra Jamaica en la última jornada de la Concacaf Nations League.
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¿Por qué tan seria? Así llegó esta linda chica al estadio Nacional Chelato Uclés.
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El ambiente previo al partido Honduras vs Jamaica se puso lindo con las guapas edecanes.
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Otra linda comunicadora que llegó al partido de la Selección de Honduras contra Jamaica.
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Esta guapa edecán se encargó de regalar balones a los aficionados catrachos en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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Bellas aficionadas hondureñas asistieron al estadio Nacional Chelato Uclés para ver el partido ante los jamaicanos.
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La Selección de Honduras contó con el apoyo de lindas aficionadas catrachas en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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Annie Córdova, la bella esposa del futbolista hondureño Luis Palma, fue sensación en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
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La hermosa ceibeña no quiso perderse el partido de Honduras vs Jamaica para ver a su marido Luis Palma.
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El descuido de esta linda joven aficionada de la Selección de Honduras que robó miradas en el Nacional.
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Algunas de las bellas chicas se entretuvieron con el celular esperando el inicio del partido.
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