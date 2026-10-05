Esposa de futbolista cautiva y el descuido de chica: las bellezas del Honduras vs Jamaica

Ellas son el lado bonido del partido Honduras vs Jamaica en la Concacaf Nations League: las bellas chicas que adornan el estadio Nacional Chelato Uclés.
Esta linda rubia cautivó en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés durante el juego Honduras vs Jamaica.
La bella sonrisa de esta chica en la previa del partido entre hondureños y jamaicanos.
Dos guapas comunicadores que posaron para el lente de Diario LA PRENSA.
No podían faltar las guapas edecanes que trabajan con los patrocinadores de la Selección de Honduras.
Ella robó miradas en la previa del partido de Honduras contra Jamaica en la última jornada de la Concacaf Nations League.
¿Por qué tan seria? Así llegó esta linda chica al estadio Nacional Chelato Uclés.
El ambiente previo al partido Honduras vs Jamaica se puso lindo con las guapas edecanes.
Otra linda comunicadora que llegó al partido de la Selección de Honduras contra Jamaica.
Esta guapa edecán se encargó de regalar balones a los aficionados catrachos en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Bellas aficionadas hondureñas asistieron al estadio Nacional Chelato Uclés para ver el partido ante los jamaicanos.
La Selección de Honduras contó con el apoyo de lindas aficionadas catrachas en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Annie Córdova, la bella esposa del futbolista hondureño Luis Palma, fue sensación en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
La hermosa ceibeña no quiso perderse el partido de Honduras vs Jamaica para ver a su marido Luis Palma.
El descuido de esta linda joven aficionada de la Selección de Honduras que robó miradas en el Nacional.
Algunas de las bellas chicas se entretuvieron con el celular esperando el inicio del partido.