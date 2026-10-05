¡Bombazo! Jugador de Honduras renuncia a la Selección Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Bombazo en la Selección Nacional de Honduras. Luego del fracaso de la H, que quedó fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, se conoció una sorprendente noticia tras el empate 1-1 ante Jamaica en Tegucigalpa. Honduras evitó el ridículo de descender a la Liga B de la Concacaf, pero no pudo conseguir el boleto a los cuartos de final. Y horas después del encuentro ante los jamaiquinos trascendió una noticia que sacude al entorno de la Bicolor: Víctor Vandenbroucke ha tomado la decisión de no volver a representar a la Selección de Honduras.

El joven futbolista formó parte de la convocatoria realizada por el técnico español José Francisco Molina para esta edición de la Liga de Naciones, pero para sorpresas de muchos no disputó ningún minuto durante los cuatro partidos de Honduras en el torneo. La decisión ha sido comunicada por su madre, Sarahí Vallecillo, quien envió una carta a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) durante el pasado fin de semana. En el documento, según trascendió, se confirmó que el juvenil atenderá el llamado de la Selección Sub-23 de Bélgica. Además, el futbolista estaría próximo a dar un importante paso en su carrera a nivel de clubes, ya que subiría al primer equipo del Gent y tendría la posibilidad de sumar minutos en la Primera División de Bélgica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cambia de rumbo en su carrera internacional

La situación representa un giro importante para Vandenbroucke. Antes de incorporarse a la Selección de Honduras, el futbolista había rechazado convocatorias de la Sub-17 de Estados Unidos y de la Sub-23 de Bélgica para apostar por representar al país de sus raíces. Sin embargo, su experiencia con la Bicolor durante esta fecha FIFA habría generado molestia en su entorno familiar, especialmente por la falta de oportunidades dentro del terreno de juego. “Señor, ¿para qué convocan jugadores solo para que vayan a perder el tiempo? Mejor que los dejen donde están, continuando con su vida”, publicó Sarahí Vallecillo en redes sociales, cuestionando la decisión de convocar a su hijo.