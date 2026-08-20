ICE detiene a migrante que operaba el barco donde murieron una mujer y su bebé

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, bajo el cual opera ICE , Hernández Umana, de 46 años, admitió haber entrado ilegalmente a Estados Unidos a través de Texas en 2007 tras asegurarle a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) que era ciudadano estadounidense.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido al salvadoreño Manuel Hernández Umana, el operador de la embarcación que el pasado 8 de agosto se volcó en el puerto de Nueva York y provocó la muerte de una mujer y su bebé de cinco meses.

Hernández Umana, que reside en el vecino estado de Nueva Jersey, fue acusado por la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, de dos cargos de mala conducta y negligencia que habrían provocado la muerte de dos personas.

La embarcación naufragó cerca de Liberty Island, y en el incidente perdieron la vida Sara Sánchez, de 27 años, y su hija de cinco meses, Antonella García.

Según la investigación de la fiscalía, la embarcación estaba sobrecargada y llevaba a bordo a una bebé sin chalecos salvavidas.

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"Una vez que comparezca ante la justicia por sus crímenes, nos aseguraremos de que sea expulsado rápidamente de nuestro país", indicó -en el comunicado- el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El salvadoreño estaba en libertad bajo fianza, pero tras la investigación realizada por la Guardia Costera, que reveló que no tenía estatus legal para estar en el país, ICE lo arrestó en la víspera.