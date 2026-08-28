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Irán dice que los países “están obligados” a no aplicar las sanciones económicas de EE UU

Las autoridades iraníes afirmaron que la operación económica tiene la intención de "infringir dolor y sufrimiento al pueblo iraní y privar a los ciudadanos iraníes de sus derechos humanos fundamentales

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 06:48 -
  • Agencia EFE
Irán dice que los países “están obligados” a no aplicar las sanciones económicas de EE UU

Fotografía del 27 de agosto de 2026 del presidente de EE.UU., Donald Trump en la Oficina Oval. EFE/AL DRAGO / POOL

Teherán. El Gobierno iraní afirmó este viernes que los países “están obligados” a no aplicar ni reconocer las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán, una campaña de presión económica que calificó de “continuación de la guerra”.

“Todos los países están obligados a abstenerse de aplicar tales sanciones”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní, en su primera respuesta oficial a la operación ‘Paria Económico’ anunciada por EE.UU. el lunes.

La cartera de Exteriores sostuvo en un comunicado que las sanciones estadounidenses suponen “una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas”, “terrorismo de Estado”, una violación de la soberanía nacional y una extensión de la guerra que EE.UU. e Israel iniciaron el 28 de febrero.

“La declaración de guerra económica contra Irán constituye una continuación de la guerra agresiva que Estados Unidos y el régimen sionista han librado contra Irán durante el último año y medio bajo pretextos falsos e infundados, poniendo en peligro la paz y la seguridad regionales e internacionales”, indicó el Ministerio.

Las autoridades iraníes afirmaron que la operación económica tiene la intención de "infringir dolor y sufrimiento al pueblo iraní y privar a los ciudadanos iraníes de sus derechos humanos fundamentales, por lo que se considera un crimen internacional y un crimen de lesa humanidad”.

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Por ello, llamaron a la comunidad internacional a tomar “las medidas necesarias para proteger el Estado de derecho”. Estados Unidos anunció el lunes la operación ‘Paria Económico’ para cortar “todas las opciones económicas” de Irán, con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica.

Irán dijo antes del anuncio de las sanciones que considerará como un “enemigo” a cualquier país que colabore “en la guerra económica” de Estados Unidos.

La guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán cumple este viernes seis meses sin una solución en el horizonte, con el estrecho de Ormuz todavía bloqueado y con un continuo cruce de amenazas entre las partes. EFE

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