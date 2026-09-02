Irán califica de crimen de guerra el ataque de EEUU que causó cuatro muertos en una boda

Teherán. Irán calificó este miércoles como “crimen de guerra” los ataques estadounidenses de anoche que causaron la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño, y heridas a otras 68 en la celebración de una boda en el sur del país.

“Estos brutales crímenes de guerra, que constituyen una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional, recuerdan a crímenes anteriores cometidos por estadounidenses-sionistas durante el último año y medio, incluidos los de Minab y Lamerd”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Proyectiles estadounidenses alcanzaron anoche una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en el condado de Sirik de la sureña provincia de Hormozgan, donde murieron cuatro personas, entre ellas un niño de cuatro años, y otras 68 resultaron heridas, informaron las autoridades iraníes.

De los heridos, 50 fueron hospitalizados. La cartera de Exteriores comparó el ataque con los que causaron la muerte de 168 estudiantes y profesores en la sureña ciudad de Minab y otro que dejó 21 fallecidos en la también sureña zona de Lamerd el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

En el comunicado de hoy denunció además ataques contra zonas civiles e infraestructuras de servicios, incluidas antenas y estaciones de telecomunicaciones, en las provincias de Juzestán, Sistán y Baluchistán, Hormozgán y Kermán.