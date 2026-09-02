Michelle Dayana desapareció y fue encontrada sin vida ocho días después

La menor había sido reportada como desaparecida el pasado 24 de agosto. Desde entonces, familiares, autoridades y habitantes de la zona participaron en las labores de búsqueda para localizarla.

Antioquía, Colombia. Michelle Dayana Chavarría, de seis años, fue encontrada sin vida ocho días después de haber sido reportada como desaparecida en el municipio de Buriticá, Antioquia, Colombia.

El cuerpo de Michelle Dayana fue encontrado por un campesino en una zona rural, ubicada a varios kilómetros de su vivienda.

De acuerdo con la información, la niña tenía autismo y epilepsia. Su madre habría informado a los investigadores que anteriormente la menor se había extraviado en otras ocasiones, aunque había logrado regresar a su vivienda.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las respectivas diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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El cuerpo fue sometido a estudios forenses con el objetivo de determinar la causa de muerte y establecer qué ocurrió durante los ocho días que permaneció desaparecida.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del fallecimiento ni han establecido oficialmente si hubo participación de terceras personas.

La investigación permanece en curso y se espera que los resultados de los análisis forenses permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.