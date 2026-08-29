Hallan muerta a estudiante de Psicología tras semanas desaparecida

Evelyn estudiaba la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y diariamente realizaba el recorrido desde Texcoco, Estado de México, hasta el campus de Calpulalpan para asistir a sus actividades académicas.

Ciudad de México, México. Evelyn Aguilar Méndez, de apenas 20 años, salió de su vivienda para continuar con sus estudios universitarios, pero su familia perdió contacto con ella el pasado 21 de julio. Después de varias semanas de búsqueda, las autoridades confirmaron que la joven fue localizada sin vida.

La joven fue vista por última vez en la colonia San Jerónimo Amanalco, en Texcoco. Desde ese momento, sus familiares iniciaron una búsqueda para conocer su paradero y acudieron ante las autoridades correspondientes.

Ante su desaparición, se activó el Protocolo Alba, mecanismo utilizado para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas.

Durante las semanas siguientes, familiares, amigos, compañeros de universidad y personas cercanas mantuvieron la esperanza de encontrar a Evelyn con vida y se sumaron a los esfuerzos para obtener información sobre su paradero.

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Sin embargo, después de aproximadamente un mes de incertidumbre, las autoridades confirmaron la localización del cuerpo sin vida de la joven.

La noticia representó un duro golpe para la familia de Evelyn, que durante semanas permaneció a la espera de recibir información que permitiera encontrarla y llevarla de regreso a casa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue la causa de muerte de la estudiante ni han dado a conocer si existen personas detenidas en relación con el caso.

La investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, debido a que la desaparición y los hechos relacionados con el caso ocurrieron en territorio mexiquense.

Evelyn tenía 20 años y se encontraba en una etapa de formación profesional con el objetivo de convertirse en psicóloga. Su muerte interrumpió los planes académicos y personales que había construido junto a su familia.

Mientras continúa la investigación, familiares, docentes y compañeros esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su muerte y determinen las responsabilidades correspondientes.