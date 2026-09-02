Gobierno de Bukele invierte $12.7 millones en materiales pedagógicos para preescolar

San Salvador, El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele inició una distribución masiva de kits pedagógicos para equipar las aulas de preescolar en 4,989 centros educativos, con una inversión de $12.7 millones con el fin de apoyar el nuevo curriculo de niñas y niños de 0 a 8 años. El proyecto consiste en la llegada de libros, instrumentos musicales, juegos recreativos, disfraces, materiales sensoriales, recursos para actividades de vida práctica y exhibidores de lectura. Estos materiales serán utilizados dentro de las aulas de clases bajo la orientación de docentes.

Alejandra Orozco, coordinadora de Proyectos de Educación y Cultura del Despacho de la Primera Dama, explicó que las herramientas buscan garantizar una enseñanza basada en el juego, la participación activa y la exploracion del entorno. “El juego no es una actividad secundaria. Dentro de nuestro nuevo currículo para primera infancia, el juego no es una actividad que nosotros vamos a otorgar como premio después de haber terminado un trabajo, sino más bien es la actividad que nos va a permitir llegar a ese aprendizaje”, afirmó Orozco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La entrega de los mismos se hará en dos fases y tiene como objetivo curbrir los centroseducativos de preescolar. La primer etapa de entrega está programda antes de finalizar septiembre.

Orozco mencionó que el proceso cuenta con la coordinación del Ministerio de Educación, el Instituto Crecer Juntos, Editorial El Salvador, el Ministerio de Cultura y el Banco Mundial.

Los recursos serán de uso exclusivo dentro de las aulas