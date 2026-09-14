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San Pedro Sula da inicio a los desfiles patrios de educación básica con un llamado a la unidad y la fe

​Con un ferviente ambiente cívico y un mensaje de bendición, dan inicio y por inaugurado el tradicional desfile de los centros de educación básica en San Pedro Sula, marcando el pulso de las celebraciones patrias en la capital industrial.

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 08:09 -
  • Redacción La Prensa
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