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Angélica Sandres participa en las actividades del mes patrio en San Pedro Sula

Las autoridades han enfatizado que el objetivo principal de estas festividades es promover los valores patrios, la identidad nacional y el respeto por los símbolos patrios en la comunidad estudiantil.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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