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“No era paciente con autismo”: IHSS responde tras polémico desalojo

La grabación provocó críticas en redes sociales. El IHSS dio su versión sobre lo ocurrido en el área de Emergencia este lunes.

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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