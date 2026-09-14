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Centros educativos llenan de música, baile y tradición las calles sampedranas

Con un derroche de color, talento y profundo fervor patriótico, varios centros de educación básica desfilan este lunes en las principales avenidas de San Pedro Sula para conmemorar los 205 años de independencia patria

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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