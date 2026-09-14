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"Hicimos lo que pudimos, pero no logramos encontrar al pequeño Elvis Eliú Bautista": Antonio Espinoza, oficial Cuerpo de Bomberos

Elvis Eliú fue arrastrado un 14 de septiembre de 2025 por la corriente de la quebrada La Primavera en SPS.

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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