Aprehensiones de menores aumentan 30%: ¿por qué delitos los detienen más?

El caso de La Joya ocurre en medio de un fenómeno que los datos oficiales permiten dimensionar. Un análisis de <a href="https://www.laprensa.hn/premium">LA PRENSA Premium</a> a los registros proporcionados por la Secretaría de Seguridad, mediante la solicitud de información <b>SOL-SSSS-3240-2026</b>, encontró que las aprehensiones de menores aumentaron 30%: entre el 1 de enero y el 15 de agosto pasaron de 891 en 2025 a 1,161 en 2026.<br />Este equipo analizó los <b>11,997 registros de aprehensiones entre 2015 y 2026</b> y detectó un cambio de tendencia en los últimos años, después de un período prolongado de descenso.Territorialmente, <a href="https://www.laprensa.hn/videos/noticiero/caos-en-tegucigalpa-por-intensas-lluvias-GL27793630">Francisco Morazán</a> y Cortés concentran casi la mitad de las 11,997 aprehensiones analizadas, mientras que el Distrito Central sobresale ampliamente entre los municipios.La edad del adolescente detenido en La Joya también se aproxima al grupo que concentra la mayoría de los registros. El <b>73%</b> de las aprehensiones corresponde a jóvenes de 16 y 17 años; los de 15 representan otro 16%. <br />Los <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-senaf-advierte-acciones-legales-exposicion-menores-redes-sociales-DD31769864">hombres </a>concentran el <b>92% de las aprehensiones</b>, frente al 7% correspondiente a <b>mujeres</b>; en menos del 1% de los registros no se consignó el sexo.<br />