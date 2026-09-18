Trump ratifica nuevas sanciones a Rusia y se da poder para imponer aranceles a terceros

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó este viernes la ley aprobada por el Congreso que amplía las sanciones contra Rusia e Irán y permite imponer aranceles de hasta el 100% a países que compren energía rusa.

El proyecto, denominado Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, contempla sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de medidas contra la denominada "flota en la sombra" de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

La ley, impulsada por el fallecido senador Graham, no establece automáticamente los aranceles pero faculta al Ejecutivo para aplicarlos a compradores de petróleo y gas rusos, una medida que afectaría especialmente a países como China e India.