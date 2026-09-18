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Trump ratifica nuevas sanciones a Rusia y se da poder para imponer aranceles a terceros

La iniciativa permite también sancionar a entidades financieras y otros actores que ayuden a Rusia a evadir las restricciones estadounidenses

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 17:06 -
  • Agencia EFE
Trump ratifica nuevas sanciones a Rusia y se da poder para imponer aranceles a terceros

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

 Foto: EFE.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó este viernes la ley aprobada por el Congreso que amplía las sanciones contra Rusia e Irán y permite imponer aranceles de hasta el 100% a países que compren energía rusa.

El proyecto, denominado Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, contempla sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de medidas contra la denominada "flota en la sombra" de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

La ley, impulsada por el fallecido senador Graham, no establece automáticamente los aranceles pero faculta al Ejecutivo para aplicarlos a compradores de petróleo y gas rusos, una medida que afectaría especialmente a países como China e India.

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La iniciativa permite también sancionar a entidades financieras y otros actores que ayuden a Rusia a evadir las restricciones estadounidenses, además de extender determinadas sanciones financieras contra Irán.

La inclusión en la ley de las sanciones sobre Teherán formó parte de las negociaciones que ayudaron a conseguir el respaldo de Trump al proyecto, que en su versión inicial se centraban únicamente en Rusia.

Legisladores demócratas han expresado sus dudas por las nuevas facultades arancelarias al considerar que podrían utilizarse también contra países aliados de Estados Unidos.

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Agencia EFE
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